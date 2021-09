Großeinsatz: 90-Jährige aus Seniorenheim in Illertissen vermisst

Seit Donnerstagnachmittag wird nach einer 90-jährigen Frau aus einem Illertisser Seniorenheim gesucht. Mehrere Streifen und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz.

Seit Donnerstagnachmittag wird nach einer 90-jährigen Heimbewohnerin aus Illertissen gesucht: Ein Mitarbeiter des Seniorenheims verständigte gegen 15.15 Uhr die Polizei, da sich die Frau nicht mehr in der Einrichtung befand. Zuletzt wurde sie gegen 13.30 Uhr beim V-Markt in der Nähe der „Siemens-Kreuzung“ gesehen.

Inzwischen sind nach Polizeiangaben umfangreiche Suchmaßnahmen angelaufen, die neben dem Stadtgebiet, dem öffentlichen Nahverkehr und den umliegenden Krankenhäusern auch das Gemeindegebiet von Bellenberg umfassen. Im Einsatz sind mehrere Streifen, Diensthundeführer und ein Polizeihubschrauber. Auch die Rettungshundestaffel Memmingen wurde laut Polizei zur Unterstützung verständigt und wird die Suche mit einem Mantrailier-Hund begleiten.

Die Vermisste aus Illertissen leidet an einer Demenzerkrankung

Die Frau befindet sich der Polizei zufolge zur Kurzzeitpflege in einem Seniorenheim in der Hans-Nägele-Straße in Illertissen. Ihr Wohnort liegt im Süden Illertissens nahe der Berufsfachschule bzw. den Donau-Iller-Werkstätten. Sie leidet an einer Demenzerkrankung, die ihr allerdings nicht sofort anzumerken ist. Es ist daher zu befürchten, dass sie die Orientierung verloren hat, so die Polizei.

Sie wird wie folgt beschrieben: Sie ist 90 Jahre alt, hat graue kurze Haare und trägt eine Brille. Sie ist von normaler Statur und circa 155 cm groß. Sie trägt eine hellgraue Übergangsjacke mit Schnürung in der Mitte. Die Vermisste ist sehr gut zu Fuß.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen kann oder sie gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303 9651-0 oder an den Polizeinotruf 110 zu wenden. (AZ)