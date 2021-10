Illertissen

18:00 Uhr

Regensburger Domspatzen versetzen die Zuhörer in Illertissen in andere Welten

Die Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Heiß brachten eine immense Klangfülle in die Kollegskirche in Illertissen.

Plus Die Regensburger Domspatzen gastieren in Illertissen und werden für ihre hohen gesanglichen Leistungen in der Kollegskirche mit anhaltendem Applaus belohnt.

Von Regina Langhans

Mit der klaren Farbigkeit ihrer Stimmen haben die Regensburger Domspatzen am Freitagabend die Kollegskirche in Illertissen spirituell zum Leuchten gebracht. Ihr Konzert war die vorletzte Veranstaltung des dreiwöchigen Festivals „Junge Künstler – Stars von morgen“ und im Rahmen der Abstandsvorschriften ausgebucht. Nach mehr als eineinhalb Stunden anspruchsvoller Gesangsvorträge unter dem fordernden Dirigat von Domkapellmeister Christian Heiß gab es riesigen Applaus. Und im Gegenzug erhielt das Publikum zwei Zugaben, wobei das andächtig gesungene Wiegenlied „Guten Abend, gut‘ Nacht“ von Johannes Brahms das großartige Chorkonzert mit geistlichen Werken stimmungsvoll abrundete.

