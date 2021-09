"Rettungskette" zieht sich durch die Illertisser Innenstadt

Helferkreise und Freunde beteiligen sich in Illertissen an der Aktion „Rettungskette zum Mittelmeer“.

Rund 50 Unterstützerinnen und Unterstützer für Asyl suchende Menschen aus Illertissen und der Umgebung haben sich am Samstag von 12 bis 12.30 Uhr zu einer symbolischen Rettungskette am Gehsteig entlang des Illertisser Marktplatzes aufgestellt. „Wir machen mit bei der Aktion ,Hand in Hand – Rettungskette zum Mittelmeer‘, die sich gerade zeitgleich von Hamburg bis Bozen formiert“, erklärte Sprecher Wilhelm Schulte. Zu ihnen hatten sich auch ehemalige Geflüchtete aus Pakistan oder aus Syrien gesellt, wie Tareq Farran. Er sagte: "Wir wollen die Hilfe weitergeben, die wir 2015 erfahren haben." So war beispielsweise auch die Afghanin Fatima Bayat aus Illertissen nach Ulm gefahren, um sich der dortigen Rettungskette anzuschließen.