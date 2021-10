Verkehrschaos am Illertisser Kolleg: Entschärfung soll kein Schnellschuss werden

Plus Im Illertisser Bauausschuss wurde unter anderem über die Verkehrssituation gesprochen. Der mögliche Wegfall von Haltestreifen vor dem Kolleg sorgte für Diskussionen.

Über interessante Aspekte zur Stadtentwicklung haben die Stadträte im Bauausschuss in Illertissen beraten. Doch gerade bei dem Dauerbrenner „Verkehrschaos“ zu den Stoßzeiten vor und nach dem Unterricht vor dem Kolleg der Schulbrüder schlossen sie sich letztlich dem Vorschlag von Bürgermeister Jürgen Eisen an. Wie dieser aussieht und welche Themen sonst noch relevant waren.