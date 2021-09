Illertissen

12.09.2021

Wie der kleinere Kraut- und Rübenmarkt in Illertissen ankommt

Plus Insgesamt gibt es heuer weniger Stände und kein gastronomisches Angebot bei der Veranstaltung in Illertissen. Doch viele freuen sich, dass überhaupt ein Markt stattfindet.

Von Regina Langhans

Endlich mal wieder am Schrannenplatz zwischen Verkaufsbuden mit Dekowaren und Gartenutensilien bummeln - das war am Wochenende nach einer langen Corona-Pause erstmals und recht kurzfristig mit dem Kraut- und Rübenmarkt möglich geworden. Doch kein Vergleich zu davor, als sich die städtische Veranstaltung neben dem Mega-Rummel der Illertisser Gartenlust als der überschaubarere "kleine Bruder" zu etablieren wusste. "Die Besucher fuhren ja in Shuttle-Bussen im Takt zwischen den Märkten hin und her", erinnert sich Anne Gössler. Nun freut sich die Illertisserin wenigstens darüber, "dass wieder etwas los ist in unserer schönen Stadt".

