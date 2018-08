vor 45 Min.

Illertissen lässt es kräftig sprießen

Mit städtischer Unterstützung zum bunten Blumenmeer: In diesem Garten in der Weiherstraße in Illertissen ist die Saat aufgegangen. Die Besitzerin ist begeistert.

Die Stadt hat Samenmischungen an Bürger verteilt – einige davon sind schon aufgegangen. Gibt es eine Wiederholung?

Der Ruf als Bienen- und Gartenstadt kommt nicht von ungefähr – es gibt ein bayernweit einzigartiges (und äußerst beliebtes) Museum und viele Grünflächen. Darüber hinaus tut Illertissen einiges, um sich als blühende Kommune zu präsentieren. Der Bauhof legt auf öffentlichen Flächen Blumenwiesen an und lässt es entlang der Straßen auch schon mal gemächlich mit anstehenden Mäharbeiten angehen – der Insekten zur Liebe. Aber auch in privaten Gärten sprießt es dank städtischer Unterstützung: So wurden im Frühjahr Päckchen mit Blumensamen verschenkt. Bei einer Gartenbesitzerin an der Weiherstraße ist die Saat besonders gut aufgegangen. Voll Freude hat sie ihr Gärtnerglück Bürgermeister Jürgen Eisen mitgeteilt. Der hofft nun, dass das gute Beispiel Schule macht und möglichst viele Bürger Blumenwiesen anlegen und somit den Bienen Nahrung verschaffen. Die Blumenfreundin aus der Weiherstraße hat sich jedenfalls fest vorgenommen, sich nächstes Jahr wieder mit Blumensamen der Stadt einzudecken.

Die Möglichkeit dazu wird im kommenden Jahr wohl wieder kommen: Von Seiten der Stadtverwaltung will man die Aktion fortsetzen, sagte Klimaschutzmanager Simon Ziegler dazu auf Anfrage. (lor, caj)

