Illertissen und Loket: Eine Freundschaft auf Distanz

Plus Es war für 2020 viel geplant in Sachen Städtepartnerschaft, das Meiste musste abgesagt werden. Doch die Freundschaft zwischen den Städten wird weiter gepflegt.

Von Regina Langhans

Die Freundschaft zwischen den Städten Illertissen und Elbogen/Loket in Tschechien ist derzeit nur auf Distanz möglich. Das liege nicht am mangelnden Interesse füreinander, sondern – wie vielerorts – an den mit Rücksicht auf das Coronavirus abgesagten Kontakten, sagte Bürgermeister Jürgen Eisen in der Sitzung des Elbogen-Komitees. So hatten, wie berichtet, erstmals seit zehn Jahren weder die Stadt noch der Freundeskreis Elbogen einen Bus organisiert, um zur jährlichen Goethewanderung rund um die Partnerstadt zu gelangen. Wer privat das Risiko auf sich nehmen wollte, wurde von Jana Motliková, der Vorsitzenden des dortigen Freundeskreises, der die Wanderung heuer im kleineren Kreis geplant hatte, herzlich empfangen.

Interesse an der Partnerschaft ist auch in Tschechien groß

Dabei war auch die Illertisser Partnerschaftspräsidentin Susanne Asam, die von ihren Eindrücken und dem offiziellen Austausch mit Kamila Prusová, Präsidentin der Partnerschaft in Elbogen, berichtete: „Das Interesse am Weiterentwickeln der Städtefreundschaft ist groß.“ Dabei würde das tschechische Komitee in Einklang mit Bürgermeister Petr Adamec und Stadträten Schwerpunkte legen auf den Jugendaustausch und Umweltthemen.

Wie berichtet, ist Asam erst kürzlich in ihr Amt gewählt worden, ihre Amtskollegin Prusová vor knapp einem Jahr, nachdem die langjährige Partnerschaftspräsidentin Jana Motliková zurückgetreten war. Was das Verhältnis zwischen der aktuellen Stadtverwaltung in Elbogen und dem im vorigen Jahr gegründeten dortigen Freundeskreis aus früheren Räten, ehemaligem Bürgermeister Zdenek Bednár und Jana Motliková angehe, konnte Asam von guter Zusammenarbeit berichten: „Sie teilen sich die Aufgaben, der Freundeskreis organisiert die traditionelle Goethewanderung und den Besuch des Illertisser Weihnachtsmarktes, das Komitee alle übrigen Anlässe. Dieses zählt sieben Personen.“ In Illertissen gehören dem Komitee mehr als 30 Mitglieder an, hauptsächlich interessierte Bürger sowie Vertreter des Freundeskreises und Stadtrats.

Es gibt wieder einen Schüleraustausch

Bürgermeister Eisen informierte, dass der geplante Schüleraustausch mit Teilnehmern beider Städte und Besuchen, hierzulande der Umweltstation Legau in diesem Oktober, allen Vorstellungen entsprochen hätte, aber nicht stattfinden könne. Ehrenmitglied Josef Kränzle erinnerte daran, dass das Thema Jugendaustausch nicht neu sei innerhalb der Städtefreundschaft. Er habe früher junge Ferienarbeiter in seine Firma geholt, was in der Form heute nicht mehr gestattet sei. Aber auch zwischen Vereinen – ein Beispiel ist die Jugendfeuerwehr Betlinshausen – habe es Besuche und Gegenbesuche gegeben.

Eisen: „Heuer haben wir ein schlechtes Jahr. Wir wollen alle abgesagten Feste 2021 nachholen und auch so planen, wie es für eine Durchführung nötig ist.“ Zugleich aber schränkte er ein, sich den Neujahrsempfang in gewohnter Form mit bis zu 400 Gästen in der Schranne nicht vorstellen zu können. Asam ergänzte, dass die tschechischen Freunde die Festabsagen in Illertissen bedauert hätten. Als Gäste wären sie etwa beim historischen Kinderfest und der Bretonischen Woche dabei gewesen.

Unabhängig davon will Asam Ideen aufgreifen und bewährte Termine möglichst bald wieder umsetzen. Die nächste Aktion wäre der jährliche vorweihnachtliche Besuch von Kindergarten und Seniorenheim in Elbogen, den der Illertisser Freundeskreis organisiert. Als Dauerbrenner für Elbogen-Gäste habe sich der Besuch des Egerländer und Elbogener Heimatmuseums im alten „Adler“ erwiesen, weiß Asam. Diesem würde im Zuge der beschlossenen Gebäudesanierung eine Neugestaltung, jedoch auch Verkleinerung bevorstehen.

