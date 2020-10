vor 34 Min.

Illertisser ermitteln ihre Fischerkönige

Nach dem Königsfischen in Illertissen: (von links) Vorsitzender Thomas Kaufmann, Andreas Bauer, Daniel Rapp, Andreas Parschan und 2. Vorsitzender Günter Breibeck.

Pokale für die erfolgreichsten Mitglieder werden diesmal im Herbst statt im Frühjahr vergeben

Im Rahmen des traditionellen Königsfischens, welches vom Frühjahr in den Herbst verlegt werden musste, nahmen 50 Vereinsmitglieder des Fischereivereins 1967 Illertissen-Dietenheim und Gäste teil, um ihren Fischerkönig zu ermitteln.

Nach dem Fischen trafen sie sich an der kleinen Hütte an ihrem Angelsee in Dietenheim, um die Fänge zu wiegen und auch die selbst gemachten Fischküchle mit Kartoffelsalat zu genießen.

Mit einem Spiegelkarpfen von 8,14 Kilogramm sicherte sich Daniel Rapp die Königswürde bei den Erwachsenen. Den Illerpokal, welcher für den schwersten Fisch aus der Iller überreicht wird, erhielt Andreas Bauer für eine Barbe mit stattlichen 1,875 Kilogramm, gefolgt von Wilhelm Klubis, welcher für seinen Spiegelkarpfen mit 3,015 Kilogramm den Stadtpokal der Stadt Illertissen erhielt. Den Geigerpokal konnte sich Andreas Parschan für seinen Spiegelkarpfen mit 2,30 Kilogramm sichern. Bei ihrem separaten Jugendkönigsfischen, bei dem alle elf Jugendlichen der Jugendgruppe teilnahmen, konnte Tim Held mit einer Schleie von 1,18 Kilogramm, den Jugendkönigspokal aus den Händen der beiden Jugendleiter, Martin Wenzel und Michael Röcker, in Empfang nehmen. (az)

