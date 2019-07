17:50 Uhr

In Dietenheim beschädigt ein Senior beim Ausparken ein Auto

Obwohl der Rentner einfach davon fährt, wird er schnell erwischt.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Dietenheim beobachtet, wie ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug beschädigte und dann einfach weiterfuhr. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 9.45 Uhr in der Krummen Gasse. Ein Senior stieß beim rückwärts Ausparken mit einem Mazda gegen einen Mercedes. Er habe den Schaden sogar noch begutachtet. Die Polizei konnte den 83-jährigen mit Hilfe des Zeugen schnell ermitteln. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Der Schaden am Mercedes beträgt rund 2000 Euro. (az)

