Kein Durchkommen: Bahnübergang in Jedesheim ist derzeit gesperrt

Babenhausen

Langes Warten auf das neue Pfarrheim in Babenhausen

Plus Der Bauantrag ist genehmigt, doch das Grundstück an der Kolpingstraße in Babenhausen liegt weiterhin brach. Der Kirchenpfleger spricht von großen Herausforderungen – des Geldes wegen.

Illertissen

Jeden Sonntag beginnt in Illertissen das große Gackern

Plus Regelmäßig findet in Illertissen ein Kleintiermarkt statt. Der lockt pro Jahr so viele Menschen in die Stadt, wie sonst kaum eine andere Veranstaltung. Ein Besuch.

Illertissen

Klinik-Krise: Wandern Patienten aus dem Illertal ab?

Plus Kommt es in der Klinikfrage zur „Zwei-Haus-Lösung“ in Neu-Ulm und Weißenhorn, werden Menschen im Landkreissüden reagieren. Das glaubt der Illertisser Bürgermeister.