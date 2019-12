vor 53 Min.

Keine Spur von den gestohlenen Geschenken in Illertissen

Plus Die verschwundenen Maltafeln sind nicht wieder aufgetaucht. Die Eltern überlegen nun, Anzeige zu erstatten. Im Netz sind viele Nutzer empört.

Von Dominik Stenzel

Es sollte eine besinnliche Weihnachtsfeier werden – mit einer Geschenksuche als Höhepunkt. Doch am Ende blickten verärgerte Eltern in die Gesichter ihrer wiederum enttäuschten Kinder. Wie berichtet, spazierten die Kinder des Illertisser Naturkindergartens in der vergangenen Woche zu ihrem mit Gemüse und Vogelfutterkolben geschmückten Tier-Christbaum in der Nähe des Baum- und Kunstpfads im Osten der Vöhlinstadt. Dort sollten die 13 Kinder eigentlich Geschenke bekommen. Doch die Zaubermaltafeln, welche die Erzieherinnen zwei Stunden zuvor unter dem Baum abgelegt hatten, waren spurlos verschwunden. Die Eltern sind sich sicher: Jemand muss die Präsente in der Zwischenzeit gestohlen haben. Lesen Sie auch: Wer hat diesen Kindern die Geschenke gestohlen?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Vanessa Ritter, deren Kind den Illertisser Naturkindergarten besucht, wandte sich anschließend im Namen der Eltern an unsere Redaktion. In der Hoffnung, dass derjenige, der die Zaubermaltafeln mitgenommen hatte, sie im Rathaus oder Naturkindergarten wieder zurückgibt: „Wir waren erschrocken, als die Geschenke nicht mehr unter dem Baum lagen.“ Bis jetzt habe sich allerdings niemand gemeldet: „Ich habe von nichts gehört“, sagt Ritter. So bleibe den Eltern nun nichts anderes übrig, als weiter abzuwarten. Ob sie noch Anzeige bei der Polizei erstatten werden, haben sie noch nicht entschieden. „Wir werden das im Elternbeirat besprechen“, so Ritter. Die Mädchen und Buben des Naturkindergartens haben mittlerweile Ersatzgeschenke erhalten. Gestohlene Geschenke in Illertissen: Facebook-Nutzer sind empört Auf der Facebook-Seite unserer Redaktion haben die gestohlenen Geschenke für großes Aufsehen gesorgt. Rund 40 Nutzer haben bisher den dazugehörigen Beitrag kommentiert. Das Echo im Netz macht deutlich: Die Menschen sind sprachlos und empört – den Ärger der Eltern können sie gut nachvollziehen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. „Wenigstens den Kindern sollte man noch die Freude lassen“, heißt es in einem Kommentar. „Da fehlen einem echt die Worte“, in einem weiteren. Von einer „bodenlosen Frechheit“ ist die Rede, der Diebstahl der Geschenke sei „mies“ und „gemein“. Eine Nutzerin wendet sich direkt an die mutmaßlichen Geschenke-Diebe: „Schämt euch. Was ist nur in dieser Welt los?“ Auch wenn die Weihnachtsgeschenke von den Eltern und Erzieherinnen unbeaufsichtigt in dem Waldstück zurückgelassen wurden: Im Netz werden kaum kritische Stimmen laut. Ein paar wenige Ausnahmen gibt es allerdings. Ein junger Mann schreibt etwa: „Warum werden im Wald Geschenke versteckt? Wir haben ja nicht Ostern. Und dann noch hoffen, sie seien immer noch da, ohne eine Aufsicht zurückzulassen?“ Warum es in Illertissen Diskussionen um Pflanzkisten gibt, lesen Sie hier: Diskussion um Pflanzkisten: Wie viel Blumenschmuck braucht Illertissen?

Themen folgen