Unbekannte schneiden Plakate in Kellmünz ab

Werbeplakate für ein Volksbegehren wurden in Kellmünz illegal entfernt. Die Polizei ermittelt.

In Kellmünz sind Plakate, die für ein Volksbegehren werben, abgeschnitten worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Samstag zwischen 0 und 12 Uhr im Bereich Illertalstraße/Bahnhofstraße. Diese waren dort mit Genehmigung angebracht worden. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht oder Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07303/96510 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung setzen. (AZ)