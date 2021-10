Unbekannter beschädigt Heckscheibe eines Autos in Kellmünz

Eine bislang unbekannte Person hat in Kellmünz ein geparktes Fahrzeug demoliert. Dabei wurde sie allerdings von einem Zeugen beobachtet.

In Kellmünz hat ein noch unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Altwasserstraße. Ein Zeuge beobachtete zu dieser Zeit einen jungen Mann, der eine kurze, weiße Hose trug.

Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls in Kellmünz, sich zu melden

Der Täter muss offenbar auf bislang nicht nachvollziehbare Art und Weise die Fahrzeugscheibe an dem grauen Audi A6 eingeschlagen haben. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

