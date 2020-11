vor 32 Min.

Kellmünzer erhalten Förderpreis

Glückliche Gewinner: Die Vorsitzende des TSV Kellmünz Gabi Grimm und ihr Sohn Fabian Grimm (Projektausschuss Hallenbau) vor der Baustelle in Kellmünz.

Welche Vereine und Organisationen bei der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte noch gewonnen haben

Zum ersten Mal hat die Raiffeisenbank Schwaben Mitte dieses Jahr ihren VR-Förderpreis ausgelobt. Gewinner des ersten Preises ist der TSV Kellmünz. Aber auch andere Vereine und Organisationen in der Region bekommen einen Zuschuss.

Mehr als 20 Teilnehmer haben sich nach Angaben der Genossenschaftsbank mit Sitz in Krumbach beim ersten VR-Förderpreis der Raiffeisenbank Schwaben Mitte beworben. Insgesamt ging es dabei um 6000 Euro Preisgeld für das ehrenamtliche, gemeinnützige, soziale oder karitative Engagement in der Region. Vom 16. September bis 31. Oktober 2020 konnte online für die Bewerber abgestimmt werden. Nach sechs Wochen hatten die Kellmünzer mit 2336 abgegebenen Stimmen die Nase vorn. Der TSV Kellmünz mit rund 650 Mitgliedern erhält das Preisgeld von 3000 Euro für sein Gemeinschaftsprojekt mit Marktgemeinde und Musikverein: den Bau einer neuen Sporthalle mit Mehrzweckraum. Vorsitzende Gabi Grimm und ihr Sohn Fabian Grimm vom Projektausschuss Hallenbau nahmen den Preis entgegen. Auf Platz zwei landete mit 2123 Stimmen der TSV Langenhaslach, der 2000 Euro erhielt. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Memmingen/Unterallgäu erhielt 1256 Stimmen und kam damit auf Platz drei sowie in den Genuss von 1000 Euro.

Bei allen anderen teilnehmenden Vereinen und Bewerbern, für die das Voting diesmal nicht für die ersten drei Plätze ausgereicht hat, bedankte sich die Bank bis zum zehnten Platz mit einer Spende in Höhe von jeweils 250 Euro. Darüber durften sich die Schützenjugend Herrenstetten, der Theaterverein Oberroth, das Spectaculum 04 Vöhringer Kinder- und Jugendtheater, die Stadtkapelle Illertissen, die Freiwillige Feuerwehr Winterrieden, der Musikverein Waltenhausen und die Freiwillige Feuerwehr Hairenbuch freuen. (az)

Themen folgen