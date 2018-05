01.06.2018

Kennen Sie diesen Piepmatz?

Beim Illertisser „Schaufenster“ ist am Wochenende einiges geboten. Und es darf auch gerätselt werden

Mit einer Ausstellung, die dem Thema „Vögel und Vogelschutz“ gewidmet ist, schließt sich die Buchhandlung Zanker in Illertissen den Attraktionen des „Schaufensters“ an. So gestaltet ein Vogelratespiel mit Gewinnen am Wochenende den Auftakt zu der Schau. Es ist Teil einer Stadtrallye, welche die Werbegemeinschaft zum Schaufenster ausrichtet.

Das „Illertisser Schaufenster“ findet am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr statt. Viel wird in der Hauptstraße, der Schranne und auf dem Marktplatz geboten. Dazu gehören Hüpfburg, Riesentischkicker und Karussell genauso wie Schach-Turnier, Musik und Vorführungen auf der Bühne, eine Auto-Ausstellung und zahlreiche Stände der rund 60 Mitglieder der Illertisser Werbegemeinschaft. So soll in der Vöhlinstadt am Wochenende Jahrmarktatmosphäre aufkommen.

Bei dem Ratespiel geht es darum, sieben ausgestellte Vögel zu bestimmen. Unterstützung gibt eine Liste mit mehreren Vogelnamen, darunter die sieben richtigen. In der Schau wird das Thema von den Künstlern aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet: Annette Falz-Orlitta wird es in ihren „Guckkästen“ einfangen. Kunstschüler der Erhard-Vöhlin-Mittelschule haben sich mit Wasserfarben und Bleistift dem Thema genähert. Des Weiteren haben dazu die Hobbykünstler Ulrike Schraml, Martin Hirle, Kurt Janisch und Christa Frank Bilder gemalt. Sachinformationen liegen aus und der Vogelschutzbund bietet eine Möglichkeit zum Abhören von Vogelstimmen. Die Schau ist bis Ende Juni zu besichtigen.

Das Ratespiel ist Teil des vierteiligen Gewinnspiels: Weitere Stationen sind eine Kissen-Wurf-Wand, ein Getreide-Quiz und das Mixen eins Farbcocktails.

Auch die Illertisser Zeitung beteiligt sich an der Schau: Am Marktplatz 11 (im Hof) ist ein Karikaturist am Werk, gegen eine Spende von fünf Euro an unser Leserhilfswerk Kartei der Not fertigt er Zeichnungen an. Auch Zeitungsente Paula Print ist anzutreffen. Zudem wird eine Fotobox aufgebaut und es gibt Popcorn.

Am Sonntag zeigt die Schwabenbühne ihre neue Tribüne bei einem Tag der offenen Tür (10 bis 17 Uhr). Es gibt Führungen und der letzte verfügbare Platz der Aktion „Sitzplatzpaten“ wird verlost. Außerdem sind Karten für die beiden Sommerstücke der Bühne („Der kleine Muck“ und „Don Camillo und seine Herde“) zu haben, es gibt Rabatte. Für kleine Besucher ist es ein besonderes Programm geplant. (lor)

Weitere Infos gibt es im Internet: weikmann.jimdo.com/ schaufenster-2018

