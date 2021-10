Kettershausen

vor 18 Min.

Kettershausen will eine neue Kindertagesstätte bauen

Hier am Bolzplatz gegenüber der Grundschule (links im Bild) soll die Kindertagesstätte gebaut werden.

Plus Kettershausen hat in den vergangenen Jahren durch einen Neubau und einen Anbau schon für mehr Betreuungsplätze gesorgt. Doch der Bedarf ist noch immer zu hoch.

Von Zita Schmid

Vor etwa drei Jahren erst fand die Einweihung der damals neu gebauten Kinderkrippe in Kettershausen statt. Mit dem Anbau an das bestehende Kindergartengebäude wurde der einstige zweigruppige Kindergarten damit um eine weitere, kombinierte Gruppe erweitert. Inzwischen reichen diese Räumlichkeiten nicht mehr aus. Wie berichtet, wurde bereits eine Kindergartengruppe im Untergeschoss der Grundschule untergebracht. Laut Bürgermeister Markus Koneberg ist dies aber eine Übergangslösung. Gegenüber der Grundschule in Kettershausen soll nun eine Kindertagesstätte gebaut werden. Im Gemeinderat wurde ein entsprechender Entwurf diskutiert.

