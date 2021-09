Ferienprogramm: Tag auf dem Bauernhof wird für Kinder zum Erlebnis

Plus Kinder haben im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms einen Tag auf einem Bauernhof in Zaiertshofen verbracht - mit Wettmelken, Butterschütteln und mehr.

Wettmelken, im Heu spielen und Kälbchen streicheln: Der Tag auf dem Aussiedlerhof von Julia und Thomas Ebner in Zaiertshofen ist erlebnisreich für die Kinder, die im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Kettershausen an dieser Aktion teilnehmen.