07:00 Uhr

Kinder werden in Vöhringen zu Abenteurern

Der Kinderkulturtag in Vöhringen stand unter dem Motto „Wald - Wild - Menschen“. Es gab einiges zu entdecken.

Von Roland Furthmair

Das diesjährige Motto des Kinderkulturtages in Vöhringen hat sich als Erfolg erwiesen: Es lautete „Wald – Wild – Mensch“. Wann bietet sich Kindern schon einmal die Gelegenheit, um auf einen Hochsitz zu steigen oder um mit frisch geschnittenen Ruten selbst Flitzebogen und bunte Pfeile zu basteln? Oder um zu erfahren, was die Natur für die Wildtiere so alles auf den Speiseplan geschrieben hat? Durch vielerlei Aktionen wurde die Veranstaltung im und am Wolfgang-Eychmüller-Haus zu einem Erlebnis für Klein und Groß.

Bürgermeister Karl Janson freute sich über die zahlreichen Kinder, die mit ihren Eltern ein paar interessante Stunden verbringen konnten. „Das ist nun schon die 13. Veranstaltung dieser Art mit stets verschiedenen Themen. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit haben wir diese Aktion gestartet, die sich im Zwei-Jahre-Rhythmus bestens bewährt hat“, sagt er.



11 Bilder Kinder erfahren in Vöhringen mehr über Wald und Wild Bild: Roland Furthmair

Neben einigen „Austobe-Aktionen“ vor dem Kulturzentrum zog auch der Infostand des Bayerischen Jagdverbandes und der Jagdpächter Illerberg/Thal mit Markus Schrapp und Andreas Pechmann gleich zu Beginn des Rundgangs Interessierte an. Die sechs Vöhringer Kindergärten hatten sich dagegen auf den zwei Ebenen des Eychmüller-Hauses auf die kleinen Besucher vorbereitet: Die Mädchen und Buben konnten dort über einen Barfußpfad stapfen. An zahlreichen Tischen hatten sie die Möglichkeit, Tiermasken zu basteln oder Buttons und Bilder zu gestalten. So entstanden viele Schmuckstücke und Kunstwerke, etwa mit Fingerfarben oder aus Naturmaterial. Und auch zum Zuschauen und Zuhören gab es einiges. Das Kasperletheater des „Kinderhauses Arche“ war ebenso beliebt wie die Aufführung des Topolino-Theaters „Keine Angst vor Hotzenplotz“, bei dem kaum ein Stuhl frei blieb. So hatten die Eltern Zeit, sich umzusehen: Für sie lagen etwa Kinderbücher und Ratgeber aus.



Lesen Sie außerdem: Was in den nächsten Monaten im Vöhringer Kulturzentrum geboten ist

Themen Folgen