Unfallflucht in Kirchberg: Mädchen mit Roller wird verletzt

Ein Autofahrer signalisierte in Kirchberg Kindern auf Rollern, dass sie vor ihm die Straße überqueren können. Das klappte allerdings nicht, wie gedacht.

Ein Mädchen, das mit einem Roller unterwegs war, hat sich am Mittwoch in Kirchberg bei einem Unfall verletzt. Ein Mann fuhr laut Polizei gegen 16.30 Uhr mit seinem BMW durch die Friedensstraße. An der Einmündung zur Gartenstraße stoppte er und signalisierte drei Mädchen auf Rollern, dass sie vor seinem Auto die Straße überqueren sollen. Eine Neunjährige tat dies. Vermutlich wegen eines Verständigungsfehlers fuhr dann der Autofahrer los. Eine Zehnjährige, die sich derweil schon auf der Straße befand, erschrak und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der BMW-Fahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens, fuhr dann aber weg. Die Polizei in Ochsenhausen, Telefon 07352/202050, ermittelt wegen Unfallflucht und sucht nun den Fahrer des weißen BMW. (AZ)