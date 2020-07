vor 4 Min.

Kirchenmusik im Kleinformat

In St. Martin Illertissen sind am Sonntag sommerliche Orgelklänge zu hören. Wie es nach der Pause weitergeht, ist ungewiss – und der Förderkreisvorsitzende macht sich Sorgen

Von Regina Langhans

Endlich wieder auftreten, endlich wieder spielen! Die Verantwortlichen der „Kirchenmusik und klassischen Musik in St. Martin“, Organist Markus Hubert und Vorsitzender Hans Scherrer, sind gerade dabei, für ihre musikalische Rückkehr den Spagat zu schlagen: zwischen dem klangvollen, aber inzwischen kaum realisierbaren Programm des zweite Halbjahrs und dem Wahrnehmen der bei Einhaltung der Corona-Vorschriften nunmehr möglichen Konzertgegebenheiten.

Gestartet wird mit einer hierfür zusätzlich konzipierten sommerlichen Konzertreihe mit Kirchenmusiker Markus Hubert an der Jann-Orgel in der Illertisser Stadtpfarrkirche. Termine sind die Sonntage 12. und 26. Juli sowie 12. August, jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Danach soll – nur bei schönem Wetter – ganz nach Programm, aber unter Berücksichtigung besonderer Regeln, am Sonntag, 19. Juli, das Carillonkonzert stattfinden.

Im Grunde hat Hubert schon früher losgelegt, indem er begann, die Online-Gottesdienste live auf der Orgel und mit Gastsolisten zu begleiten. Wie vielen Musikerkollegen sei auch ihm die auferlegte Spielpause schwergefallen, sagt er. „Die Fastenzeit ohne passende Musik habe ich akzeptiert, doch zum Osterfest, an dem wir immer eine Orchestermesse aufgeführt haben, gehörte zumindest eine Trompete.“ Damit setzte er seine erste Idee um, die Messfeiern der nachösterlichen Zeit mit Orgel und Gastsolisten konzertant zu gestalten.

Mit Wiederaufnahme der öffentlichen Gottesdienste bastelte Hubert an der zweiten Idee: das Publikum für die abgesagten Konzerte, vergangenes Wochenende etwa die Brunnenhof-Serenade, mit sommerlich-fröhlicher Orgelmusik zu erfreuen. „Da sämtliche Chor- und Orchesterproben ausfallen, bleibt tatsächlich mehr Zeit zum Orgelüben“, lautet seine nüchterne Bilanz. Allein sein Programm für diesen Sonntag macht neugierig: Zu hören gibt es gefällige Orgelmusik aus der Barockzeit: etwa vom deutsch-französischen Organisten Georg Muffat (1653-1704), vom französischen Cembalisten Louis Marchand (1669-1732), von Johann Sebastian Bach (1685-1750) und dessen Lieblingsschüler Johann Ludwig Krebs (1713-1780). Interessant dürften sich das Adagio für Glasharmonika von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) anhören, aber auch angejazzt-heitere Orgelstücke mit dem Titel „Mozart Changes“ des zeitgenössischen Komponisten Zsolt Gárdonyi.

Wie es nach der Sommerpause weitergeht, kann Förderkreisvorsitzender Hans Scherrer noch nicht genau sagen, zumal es stets Vorgaben der Diözese abzuwarten gelte. „Fest steht aber, nachdem wieder musiziert werden darf, dass wir an allen im Jahresflyer vorgesehenen Konzertterminen festhalten wollen, vermutlich mit kleinen Formaten und geändertem Programm“, so Scherrer. Er macht sich Sorgen um die Zukunft von Chor und Orchester, die längst auch „Solidargruppen“ geworden seien. Automatisch werde weniger geübt, wenn es keine Ziele gebe. Er sagt: „Mir selbst fehlt ja der positive Stress, die Vorfreude beim Planen und der Ansporn, etwas zu erreichen.“

Er kenne viele Musiker, die dankbar seien über jeden Auftritt und auch kostenlos musizierten. Er sorgt sich um die Kultur und die Entwicklung der Gesellschaft, die nach erstem Zusammenhalten egoistischer werde. Es spricht der erfahrene Mediziner aus ihm, wenn er mit längerfristigen Einschränkungen rechnet wegen des schwer beherrschbaren Coronavirus und damit einhergehend der menschlichen Unvernunft.

Bitte wegen begrenzter Besucherzahl in der Kirche anmelden per E-Mail: markus.hubert@gmx.de

