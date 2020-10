11:45 Uhr

"Kleine Erfolgsgeschichte": Doch noch neue Schulweghelfer für Babenhausen gefunden

In Babenhausen gibt es neue Schulweghelfer.

Plus In Babenhausen haben sich nach einem Bericht unserer Redaktion doch noch Freiwillige für den Schulweghelfer-Dienst gemeldet. Die Polizei sieht darin eine „kleine Erfolgsgeschichte“ - und hofft auf Nachahmer.

Von Sabrina Karrer und Sarah Motzke

Eine gute Nachricht aus Babenhausen: Nach einem Bericht in unserer Zeitung haben sich dort 29 neue Schulweghelfer ausbilden lassen, davon kommen 14 direkt aus der Marktgemeinde. „Das ist doch eine richtige kleine Erfolgsgeschichte“, sagt Dominic Geißler vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. „Zumindest in Babenhausen sind die Nachwuchssorgen damit nicht mehr so groß.“

Wie berichtet, hatte eine Organisatorin geschildert, wie schwierig es ist, Frauen und Männer zu finden, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Es hätten sich heuer Löcher in den Plänen aufgetan, der Schulweghelfer-Dienst stehe auf der Kippe. „Wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen“, sagte Carola Heck, die selbst Mutter eines Kindes ist, das die Grundschule in Babenhausen besucht.

Wie können Eltern zur Schulwegsicherheit beitragen? Diese Tipps gibt die Polizei 1 / 7 Zurück Vorwärts Unnötige Autofahrten vermeiden: Kinder sollten möglichst laufen oder den Bus nehmen. Mit jedem „Eltern-Taxi“ erhöht sich das Verkehrsaufkommen im Schulbereich. Auch, wenn die Eltern es gut meinen, schaffen sie womöglich Gefahrenquellen.

Ausrüstung prüfen: Helle Kleidung und Schulranzen mit Reflektoren machen die Kinder besser sichtbar.

Einen sicheren Schulweg finden: Zur Hilfestellung bieten Gemeinden und Schulen oftmals vorgefertigte Schulwegpläne an.

Mit dem Kind üben: Eltern können mit ihrem Nachwuchs den Schulweg ablaufen – auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Dabei ist es wichtig, Ängste zu nehmen statt zu schüren.

Über Ablenkung reden: Musik hören, herumtoben, spielen – das lenkt vom Verkehrsgeschehen ab.

Fahrradprüfung abwarten: Zur Schule radeln sollten Kinder erst nach der Fahrradausbildung in der vierten Klasse.

Gefährliche Stellen der Polizei melden: Wo wird die Sicht auf die Straße behindert, etwa durch wuchernde Hecken? (stz)

Die Polizei beobachtet seit längerer Zeit, dass sich immer weniger Freiwillige für diese Aufgabe bereit erklären. Auch, wenn das von Schule zu Schule unterschiedlich ist: Der Trend, sich ehrenamtlich einzubringen, sei rückläufig. Umso erfreulicher ist die Kehrtwende in Babenhausen: „Wir hoffen, dass sich auch in anderen Orten wieder mehr Schulweghelfer ausbilden lassen“, sagt Polizeihauptkommissar Geißler. „So können Erwachsene maßgeblich zur Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr beitragen und helfen, schwere Schulwegunfälle künftig zu vermeiden.“

Auch Carola Heck freut sich über die Reaktionen auf ihren Appell: „Der Plan ist nun komplett voll.“ Sie erzählt, dass sie beispielsweise von zwei Rentnern auf der Straße angesprochen worden sei, die den Zeitungsartikel gelesen hatten – und die nun mithelfen wollen. Auch für das nächste Schuljahr habe sich schon ein Freiwilliger vormerken lassen. Laut Geißler von der Polizei wird eventuell nochmals eine Schulung für künftige Schulweghelfer angeboten. Sie fände am 22. Oktober in Ottobeuren statt, sollten sich weitere Freiwillige melden.

