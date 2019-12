vor 38 Min.

Klosterbeurer Bürgerhaus nimmt Form an

Der Architekt berichtet über die Fortschritte an der Baustelle in Klosterbeuren. Die Gründung des Neubaus bereitete Probleme - wegen verborgener Keller.

Von Sabrina Schatz

Wie das Klosterbeurer Bürgerhaus einmal aussehen wird, lässt sich bereits erahnen: Teile des Rohbaus stehen inzwischen. Wände sind gemauert, die Decke des künftigen Versammlungsraums ist betoniert. Über die Baufortschritte berichtete kürzlich Josef Deggendorfer in seiner Funktion als Architekt in einer Sitzung des Babenhauser Marktrats, in dem er auch selbst sitzt. „Mit etwas Glück und bei stabilem Wetter“, sagte er, könnte die Dachkonstruktion mit Folienabdeckung vor Weihnachten fertiggestellt werden. Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) rechnet jedoch damit, dass dieser Schritt erst im neuen Jahr erfolgen kann.

Im Zeitplan bewegt sich das Bauprojekt nicht mehr. Deggendorfer sprach von einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen. Ein Grund: Auf dem Gelände an der Reichauer Straße wurden verborgene Keller gefunden, die dort nicht vermutet worden waren. Dies erforderte eine spezielle Gründung des Bauwerks. Wie berichtet, hatte sich an dem Standort zuletzt ein Teil der Alten Schule befunden, der für das Bürgerhaus abgerissen worden war.

Die nötige Gründung verursachte Mehrkosten, die offenbar nicht absehbar gewesen waren. In welcher Höhe, blieb jedoch offen. Abgesehen davon bewege sich das Bauprojekt, so Deggendorfer, innerhalb der kalkulierten Durchschnittskosten.

Wie berichtet, ist der Neubau erst dank eines üppigen Zuschusses für den Markt Babenhausen bezahlbar geworden. Fast eine halbe Million Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (Eler) erhält die Kommune dafür. Die Zuschüsse müssen innerhalb von zwei Jahren abgerufen werden. Das heißt: Bau und Abrechnung müssen bis Anfang 2021 abgeschlossen sein – was der Bürgermeister Anfang dieses Jahres, als der Förderbescheid im Bayerischen Landwirtschaftsministerium übergeben wurde, als „sportliche Aufgabe“ bezeichnete. Insgesamt, so hieß es anfangs, werden für den Bau wohl mehr als eine Million Euro fällig.

Die Klosterbeurer wollen für ihren künftigen Treffpunkt mit anpacken. „In einer Sitzung im November wurde festgelegt, was sich für Eigenleistungen eignet“, berichtete Deggendorfer. Als ein Beispiel nannte er Dämmarbeiten. „Zum Jahreswechsel geht es los mit den Eigenleistungen“. Ansprechpartner aus dem Ortsteil sollen die Arbeitseinsätze koordinieren. Sind die Eigenleistungen geklärt, könnten in den kommenden Monaten auch weitere Ausschreibungen und Auftragsvergaben erfolgen. Ein großer Teil der Bauleistungen sei bereits ausgeschrieben und an Unternehmen vergeben, so der Architekt. Festlegen müsse sich der Marktrat etwa noch bezüglich der Zufahrt zum geplanten Baugebiet im Norden des entstehenden Bürgerhauses.

Die Gründung des neuen Bauwerks war offenbar zunächst problematisch.

Bürgermeister Göppel nahm nach Deggendorfers Ausführungen Bezug auf das Thema Gründung. Denn in einer vergangenen Sitzung hatte Rat Martin Gleich (CSU) Bedenken geäußert, ob diese Arbeiten fachgerecht erfolgt waren. Er wollte etwa wissen, inwiefern vor dem Baustart ein Bodengutachten erstellt worden war, das zeigt, wie tragfähig der Grund ist. Eine weitere seiner Fragen lautete, ob es einen Nachtrag im Auftrag an das Bauunternehmen gegeben hatte. Über einen solchen sei der Marktrat nämlich nicht informiert worden. Göppel erläuterte nun die einzelnen Arbeitsschritte und berichtete über Stellungnahmen, die eingeholt wurden. „Baugrundgutachter, Statiker und Baufirma haben unisono bestätigt, dass das richtig gemacht wurde“, sagte er gegenüber unserer Redaktion. Weshalb der Marktrat erst später davon erfahren hatte? Laut Göppel musste eine Entscheidung in der Sommerpause getroffen werden, als keine Sitzungen stattfanden. Der Untergrund sei nicht so gewesen, als man es sich erhofft hatte. „Man musste schnell auf die Keller reagieren und man wäre auch nicht drumherum gekommen.“ Der Aufwand habe sich in Grenzen gehalten.

