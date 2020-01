vor 28 Min.

Krankes Gesundheitssystem

Mediziner rechnen wegen des zunehmenden Ärztemangels mit Versorgungslücken. Einige Hausarztsitze sind nicht mehr belegt, etliche Mediziner gehen bald in Ruhestand. Im Raum Babenhausen ist die Versorgung noch gut

Von Volker Geyer

Heimische Ärzte schlagen Alarm: „In spätestens fünf Jahren werden wir eine spürbare Versorgungslücke haben.“ Das sagt Hausärztin Dr. Susanne Hartge mit Blick auf den zunehmenden Mangel an niedergelassenen Medizinern. Bereits jetzt seien im Raum Memmingen 5,5 Hausarztsitze nicht besetzt. Und Besserung sei so schnell nicht zu erwarten. „Im Gegenteil“, sagt Hartges Berufskollege Dr. Knud Kureck bei einem Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir müssen den Leuten reinen Wein einschenken und auf Engpässe vorbereiten.“ Schließlich würden in dem kommenden Jahren etliche seiner Kollegen in den Ruhestand gehen – und Nachfolger seien nicht in Sicht.

Diese Entwicklung sei schon lange absehbar gewesen, doch die Politik habe nicht rechtzeitig gegengesteuert. So komme etwa die jetzt vom Bayerischen Landtag beschlossene „Landarzt-Quote“ viel zu spät, da sie erst in ein paar Jahren greifen werde. „Die Politiker schauen weg und zucken mit den Schultern, wenn wir fragen, was man gegen den akuten Ärztemangel tun kann“, sagt Hartge und betont: „Wir sind gesprächsbereit und wollen mit der Politik zusammenarbeiten.“

Laut dem Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung sind von den insgesamt 20 Hausärzten im nordwestlichenUnterallgäu – im Dreieck zwischen Kettershausen, Sontheim und Fellheim – bereits die Hälfte älter als 60 Jahre. Das Durchschnittsalter liegt bei 57 Jahren (zum Vergleich: in Gesamtbayern sind es 55,3 Jahre). Was die Versorgungsdichte angeht, steht der Raum Babenhausen laut Atlas mit neun Ärzten bei weitem am besten da. In besagten Gebiet, das im Atlas als „Memmingen Nord“ ausgewiesen ist, wird der Versorgungsgrad mit 110 Prozent angegeben. Im südlichen Landkreis Neu-Ulm liegt er bei 111,3 Prozent. Dafür liegt das Durchschnittsalter der 20 Ärzte im Gebiet zwischen Illertissen, Buch und Kellmünz bei „nur“ 53,2 Jahren.

Gleichzeitig werden die Menschen dank des medizinischen Fortschritts immer älter, was die Zahl der Patienten kontinuierlich steigen lässt. „Im Grunde gibt es ja jetzt schon eine Versorgungslücke“, sagt Hartge. Diese Lücke würden sie und ihre Kollegen aber durch Mehrarbeit kompensieren. Da kämen oft 65 Stunden in der Woche zusammen. Was die Zahl der Patienten anbelangt, melden nach Kurecks Worten viele Praxen jetzt schon „Land unter“. Das gelte auch für viele Fachärzte. Letztlich müssten immer mehr Menschen als Neupatienten abgewiesen werden. Die Kapazitäten der betreffenden Praxen seien einfach erschöpft. „Zugezogene finden immer schwerer einen Hausarzt“, sagt Hartge.

Aber woran liegt es nun, dass immer weniger Ärzte eine Praxis übernehmen wollen? Laut Kureck würden die jungen Kollegen natürlich sehen, mit wie viel Arbeit eine Praxis verbunden ist. Und zum täglichen Brot gehöre immer mehr bürokratischer Schreibkram. Darunter falle auch die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Vorgaben der Krankenkassen – etwa bei der Verschreibung von Medikamenten. „Junge Kollegen wollen nach dem Studium ihr erlerntes Wissen anwenden und weniger gern Verwaltungsaufgaben erledigen“, sagt Hartge. Daher strebe der Nachwuchs oftmals ein Angestelltenverhältnis an. Letztlich habe sich der Lebensplan der neuen Mediziner-Generationen verändert, wirft Dr. Christoph Lichy ein. Laut dem Chefarzt der Neurologie am Memminger Klinikum und Vorsitzenden des Ärztlichen Kreisverbands Memmingen-Mindelheim spielt die sogenannte Work-Life-Balance eine immer größere Rolle – also das ausgewogene Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen. Zudem würde die Medizin immer weiblicher werden, so dass die Zahl der besetzten Vollzeitstellen sinke. Schließlich würden sich Frauen meist intensiver um familiäre Aufgaben wie die Kindererziehung kümmern. Laut Lichy sind fast 70 Prozent der Medizinstudierenden weiblich. Grund dafür ist, dass Frauen bessere Abiturnoten haben und somit eher die Voraussetzungen für ein Medizinstudium erfüllen.

Eine Lösung, um als Haus- oder Facharzt sein Berufs- und Privatleben besser unter einen Hut zu bekommen, könnte die Gründung einer Gemeinschaftspraxis sein – und zwar nicht nur von zwei, sondern gleich von mehreren Ärzten. Auf diese Weise könnten sich die Mediziner die Arbeit besser untereinander aufteilen. Das wäre wiederum ein Anreiz für junge Mediziner, sich als Arzt niederzulassen. „Allerdings braucht man beim Aufbau von Gemeinschaftspraxen dringend Unterstützung vom Staat“, betont Kureck, der selbst Teil einer solchen Praxis in Memmingen ist. (mit hip)

