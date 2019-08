vor 37 Min.

Kreismuseen bieten kostenlose Führungen an

Zum Tag des offenen Denkmals wollen auch die Kreismuseen den Besuchern etwas Besonderes bieten.

Mehr als 8000 geschichtlich und kulturell bedeutsame Stätten können am Tag des offenen Denkmals kostenlos besucht werden. Heuer findet dieser Aktionstag am Samstag, 8. September, statt. Er steht unter dem Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“.

Auch der Landkreis Neu-Ulm beteiligt sich mit seinen kreiseigenen Museen, in denen dann Sonderführungen stattfinden werden. In Kellmünz bringt Kreisarchivar Peter Wischenbarth den Besuchern den Archäologischen Park näher und entführt sie auf eine spannende Reise in die Zeit der spätrömischen Legionäre in Caelius Mons. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Parallel bietet Museumspädagogin Sabine Moser eine Führung für Kinder an. Der Museumsturm ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Leiter des Illertisser Bienenmuseums Walter Wörtz gewährt ab 16 Uhr bei einer Sonderführung Einblicke in die Klosterkapelle, die der renommierte Weißenhorner Kirchenmaler Franz Martin Kuen im Rokoko-Stil aus-geschmückt hat. Kuen lebte von 1719 bis 1771. Ein weiteres Schmuckstück des Vöhlinschlosses ist der Barocksaal im Französischen Bau. Der Heimatverein Illertissen bietet Führungen von 11 bis 17 Uhr an. Das Bienenmuseum ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

In Straß führt Klara Aubele jeweils um 14 und um 16 Uhr durch die Kirche Sankt Johann Baptist. Das Kircheninnere kann zudem von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 statt. Er ist der deutsche Beitrag zu den European Heritage Days, also den Tagen zum europäischen Kulturerbe. (az)

