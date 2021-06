Kliniken im Kreis Neu-Ulm: Kreisspitalstiftung lockert Besuchsregeln

Patienten in den Klinken im Landkreis Neu-Ulm dürfen unter bestimmten Auflagen wieder Besuch empfangen. Diese Regeln gelten jetzt.

Die sinkenden Corona-Infektionszahlen machen eine Erleichterung beim Besuchsverbot in den Kliniken der Kreisspitalstiftung möglich. Ab sofort können Patienten der Donauklinik, der Stiftungsklink und der Illertalklinik unter bestimmten Auflagen wieder Besucher empfangen. Das hat die Kreisspitalstiftung am Dienstagmittag mitgeteilt.

Die Besuchszeiten der Donauklinik und der Stiftungsklinik gelten jeweils von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr). Die neue Besucherregelung sieht vor, dass jeder Patient pro Tag einen zuvor festgelegten Besucher für 30 Minuten empfangen kann. Ein Wechsel des zuvor festgelegten Besuchers während eines Krankenhausaufenthaltes darf nur in seltenen Ausnahmefällen erfolgen. Es werden maximal 15 Besucher gleichzeitig zugelassen.

Das müssen Klinikbesucher im Landkreis Neu-Ulm wissen

Besuchstermine sollen vorab über die Homepage der Kreisspitalstiftung gebucht werden. Für Besucher, die unser Onlineangebot nicht nutzen können, steht eine telefonische Anmeldung täglich von 12 bis 14 Uhr (Stiftungklinik: 07309/ 870-1991, Donauklinik: 0731/ 804-1513) zur Verfügung. Der zur Datenerfassung dienende Selbstauskunftsbogen für Besucher kann vorab ebenfalls über die Homepage ausgedruckt und bereits ausgefüllt mitgebracht werden.

Voraussetzung für einen Besuch ist ein vollständiger Impfschutz gegen das Coronavirus, eine durchgemachte SARS-CoV-2 Infektion in den vergangenen sechs Monaten oder ein negativer Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Ein vollständiger Impfschutz ist ab dem 15. Tag nach Verabreichung der zweiten Impfdosis gegeben, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisspitalstiftung. Der Impfnachweis muss mitgebracht und vorgezeigt werden. Für Besucher, die bereits an Corona erkrankt waren, gilt das positive PCR-Testergebnis als Genesenenbescheinigung und muss ebenfalls mitgebracht und vorgezeigt werden. Alternativ kann ein negativer Antigentest, nicht älter als 24 Stunden, mitgebracht werden. Dieser Test kann nicht in den Kliniken durchgeführt werden.

Besucher müssen während des gesamten Aufenthaltes in der Klinik eine FFP2-Maske tragen. Atteste, welche von der Maskenpflicht befreien, werden nach Angaben der Kreisspitalstiftung nicht akzeptiert.

Geänderte Besuchsregeln: Das gilt jetzt für Klinikbesucher in Illertissen

In der Geriatrischen Rehabilitation in Illertissen kann jeder Patient einen Besucher pro Tag empfangen. Die Besuchszeit ist Montag bis Freitag von 14 bis 19 Uhr und Samstag/ Sonntag von 12.30 bis 16 Uhr. Die Besuchsdauer ist hier auf 60 Minuten begrenzt, jedoch dürfen sich maximal drei Besucher zeitgleich auf einer Station aufhalten. Außerdem gelten die aktuellen Hygieneregeln, das Tragen einer FFP2 Maske ist in der gesamten Klinik Pflicht.

Für die Geburtshilfe und die Intensivstationen gelten abweichende Regelungen, die aktuell auf der Homepage der Kreisspitalstiftung nachzulesen sind. (AZ)

Lesen Sie auch: