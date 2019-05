05:30 Uhr

Licht und Schatten bei Liebherr: So läuft es bei den Standorten in Schwaben

Die Liebherr Hydraulikbagger GmbH hat in ihren Standort in Kirchdorf an der Iller im vergangenen Geschäftsjahr 30 Millionen Euro investiert. Dort entstanden ein neues Verwaltungsgebäude und eine Teststrecke.

Während in Kirchdorf und Lindau der Umsatz steigt, geht er an anderen Standorten zurück. In Neu-Ulm hat sich wohl am meisten geändert. Weltweit verzeichnet die Firmengruppe Rekordzahlen.

Die Firmengruppe Liebherr mit Konzernsitz in Bulle (Schweiz) hat im Jahr 2018 mit einem Umsatz von 10,5 Milliarden Euro erstmalig in ihrer Geschichte die Marke von zehn Milliarden Euro überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr erzielte das Unternehmen insgesamt eine Steigerung um 739 Millionen Euro oder 7,5 Prozent. Trotz des leicht rückläufigen Wirtschaftswachstums war 2018 ein Rekordjahr für Liebherr. Sowohl der Bereich Baumaschinen und Mining als auch die anderen Produktbereiche verzeichneten insgesamt höhere Umsätze.

Die schwäbischen Liebherr Werke sind auch in der Region ein wichtiger Arbeitgeber. Während Liebherr-Hydraulikbagger in Kirchdorf, Liebherr Components ebenfalls in Kirchdorf und Liebherr Elektronik in Lindau beim Umsatz zulegten, ging bei Liebherr Aerospace Lindenberg und Liebherr Verzahntechnik Kempten der Umsatz zurück. Insgesamt stieg die Zahl der Mitarbeiter. Die Werke im Einzelnen:

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH: Die GmbH in Kirchdorf an der Iller bei Memmingen hat im Jahr 2018 eine deutliche Umsatzsteigerung um 121 Millionen auf 884 Millionen Euro erzielt und blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im Bereich Erdbewegung mit den Mobilbaggern wurde nochmals auf bereits hohem Niveau der Absatz gesteigert. Überdurchschnittliche Wachstumsraten erzielten die Materialumschlagmaschinen und die Anbauwerkzeuge. Am Standort Kirchdorf wurde 2018 außerdem ein neues Entwicklungs- und Vorführzentrum eröffnet, das eine in Europa einmalige Einrichtung für die Kontrolle von Bauteilen und Maschinen beherbergt. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 50 auf knapp 1600.

Liebherr-Components GmbH: Seit 1958 entwickelt und produziert Liebherr am Standort Kirchdorf an der Iller Hydraulikzylinder. Um den Kunden auch langfristig bedarfsgerechte Zylinderlösungen anbieten zu können, sowie zur Unterstützung der angestrebten Expansion, eröffnete die Liebherr-Components Kirchdorf GmbH 2018 ein neues Werk und verdoppelte damit die bisherige Produktionsfläche für Hydraulikzylinder, Dämpfer und Systemlösungen. Der Umsatz erhöhte sich von 92 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl von 388 auf 435.

Liebherr-Aerospace GmbH: Bei dem Neu-Ulmer Standort hat es im vergangenen Jahr die größte Änderung gegeben: Die Betonpumpenproduktion musste aus Platzgründen umziehen und befindet sich jetzt in Bad Schussenried. (Landkreis Biberach). In Neu-Ulm befindet sich jetzt ein Service-Stützpunkt.

Liebherr-Hausgeräte GmbH: Der Liebherr-Standort in Ochsenhausen steigerte seinen Umsatz vergangenes Jahr um 1,7 Prozent. Unter anderem, weil hier nun dem Trend zur Individualisierung gefolgt wird: Mit einem Onlinekonfigurator können Kunden ihre Kühlgeräte gestalten und über Material und Farbe entscheiden. Zudem sollen die Geräte digitaler werden, sprich die Vernetzung von Smartphone und Kühlschrank soll verbessert werden. Auch ein Kundenzentrum gibt es nun in Ochsenhausen.

Liebherr-Elektronik GmbH: Das Werk in Lindau entwickelt und fertigt kundenspezifische Elektronikkomponenten für die Industrie, die Luftfahrt und die Verkehrstechnik. Die Hard- und Softwarelösungen aus den Bereichen Sensorik, Leistungs- und Steuerelektronik sowie der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine kommen in zahlreichen Maschinen der Firmengruppe Liebherr zum Einsatz. Im Jahr 2018 lag der Schwerpunkt der Entwicklung auf Telematik-Geräten, Displays und Sensoren. Der Umsatz erhöhte sich um zwölf Millionen Euro auf 106 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl blieb mit 583 stabil.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH: Das Werk im Westallgäu entwickelt, fertigt und betreut integrierte Systeme für die Luftfahrtindustrie. Mit Produkten aus den Bereichen Fahrwerksysteme, Flugsteuerungs- und Betätigungssysteme sowie Getriebe aus Lindenberg und dem Werk in Friedrichshafen belieferte das Unternehmen weltweit Flugzeughersteller. Einen besonderes Höhepunkt stellte ein weiterer Auftrag der Boeing Commercial Airplane dar. Dennoch ging der Umsatz von 738 Millionen Jahr um etwa zwei Prozent auf 723 Millionen Euro zurück. Grund dafür seien nicht zuletzt erst in der Entwicklung stehende Projekte. Die Zahl der Mitarbeiter stieg um 100 auf 2800.

Liebherr-Verzahntechnik GmbH: Im Jahr 1952 beginnt Liebherr mit der Fertigung von Verzahnmaschinen – anfangs noch in Kirchdorf an der Iller. Seit 1969 firmiert die Gesellschaft als Liebherr-Verzahntechnik GmbH. Das Leistungsspektrum des Werkes in Kempten umfasst heute drei Produktbereiche: die Verzahnmaschinen, die Automationssysteme und die Verzahnwerkzeuge. Besonders erfolgreich liefen die Vorstellungen zahlreicher Neuentwicklungen, heißt es in einer Firmenmitteilung. So präsentierte das Unternehmen auf Branchen-Messen zum Beispiel eine neue Wälzschleifmaschine. Der Umsatz ging trotzdem um fünf Millionen Euro auf 208 Millionen zurück, die Mitarbeiterzahl stieg um 80 auf 1350.

