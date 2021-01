vor 23 Min.

Mann bei Arbeitsunfall in Oberschönegg schwer verletzt

Als ein 57-Jähriger an einer Dichtung arbeitet, spritzt ihm plötzlich Lauge ins Gesicht und auf das Bein. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in die Klinik.

In Oberschönegg ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Am Dienstagvormittag führte ein 57-jähriger Mann Reparaturarbeiten an einer Dichtung durch. Wie die Polizei mitteilt, entwich bei diesen Arbeiten aus bisher ungeklärten Gründen Lauge und traf den Mann in den Gesichtsbereich und auf das rechte Bein. Er musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau verbracht werden. Die Polizeiinspektion Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (az)

