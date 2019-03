13:15 Uhr

Mann beschädigt in Illertissen Auto beim Ausparken und flüchtet

Ein 77-Jähriger hat beim Ausparken am Illertisser Marktplatz ein anderes Fahrzeug beschädigt - und ist daraufhin geflüchtet.

Ein 77-Jähriger hat beim Ausparken am Illertisser Marktplatz ein anderes Fahrzeug beschädigt - und ist daraufhin geflüchtet.

Als er aus einer Parklücke am Marktplatz in Illertissen rückwärts herausfuhr, hat ein 77-Jähriger am Dienstagvormittag mit der Anhängerkupplung ein anderes geparktes Auto touchiert und beschädigt. Dadurch wurde dessen Alarmanlage ausgelöst – der Besitzer begab sich daraufhin zu seinem Fahrzeug .

Dort traf er auf einen Zeugen, der den Unfall beobachtet hatte. Der 77-Jährige bestritt gegenüber den beiden Männern, den Wagen beschädigt zu haben und fuhr davon. Die Polizei konnte den Verursacher durch das notierte Kennzeichen jedoch schnell ermitteln. Ihn erwartet laut Polizeibericht nun eine Strafanzeige wegen Fahrerflucht. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar. (az)

Lesen Sie auch, was sich in Altenstadt ereignet hat:

Mann sitzt zugedröhnt am Steuer

Themen Folgen