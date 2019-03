13:35 Uhr

Mann streift in Vöhringen Auto und fährt weiter

In Vöhringen hat ein 77-Jähriger am Sonntagmittag ein geparktes Fahrzeug mit seinem Auto gestreift und beschädigt. Anschließend fuhr er weiter.

In der Ulmer Straße in Vöhringen hat ein 77-Jähriger am Sonntagmittag mit seinem Auto ein anderes geparktes Fahrzeug im Vorbeifahren gestreift und am Außenspiegel beschädigt. Anschließend fuhr er einfach weiter. Ein Zeuge, der direkt hinter ihm fuhr und den Vorfall beobachtet hatte, stellte den Mann kurze Zeit später.

Der 77-Jährige gab an, dass er wenden und zur Unfallstelle zurückkehren wollte. Laut Polizeibericht werde gegen ihn nun trotzdem wegen Unfallflucht ermittelt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. (az)

