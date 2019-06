vor 34 Min.

Mehr als 300 Illertisser Schüler reisen nach Reims

Anlass der Wallfahrt nach Frankreich war unter anderem der 300. Todestag des Ordensstifters Johannes von La Salle.

Von Wilhelm Schmid

Die mittlerweile zehnte Wallfahrt des Kollegs der Schulbrüder zählt neben der Romreise vor zwei Jahren sicherlich zu den geschichtsträchtigsten. Mehr als dreihundert Schülerinnen und Schüler des Kollegs der Schulbrüder reisten ins französische Reims. Drei Gründe waren es, die Schulseelsorger Pater Christian Hamberger mit Kollegen veranlassten, sich heuer für dieses Ziel zu entscheiden. Erster Anlass war das Jubiläumsjahr zum 300. Todestag von Johannes von La Salle, dem Ordensstifter der Schulbrüder. Zweiter Grund war die Förderung des europäischen Gedankens. In Reims besiegelten Konrad Adenauer und Charles De Gaulle das Ende der jahrhundertealten Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich. Und drittens galt die Wallfahrt der Förderung des Gedankens, dass alle in einer Schulfamilie zusammen gehören. Deshalb hatten die Wallfahrer für den Brückentag nach Christi Himmelfahrt schulfrei.

Die Gruppe startete am frühen Morgen des Feiertages fünf große Busse und ein Gerätewagen. Erstes Ziel war Verdun mit seiner Gedenkstätte „Fort Douaumont“. Für die Kollegs-Wallfahrer ließen Peter Hupfer und das Kammer-Kolleg-Orchester im Gewölbe des berühmten „Beinhauses“ Teile aus dem „Liverpool Oratorio“ erklingen, was allseits für große Ergriffenheit sorgte.

In 15 Gruppen wurden die Illertisser durch das Geburtshaus von La Salle geführt

So eingestimmt, ging es weiter zum eigentlichen Ziel Reims, in die Stadt des Ordensstifters. Hier feierte man den ersten Gottesdienst in St. Remi, der kleineren der beiden dortigen Kathedralen, in der der Frankenkönig Chlodwig vom Hl. Remigius getauft worden war. Das wiederum bedeutete den Beginn der Christianisierung Europas. Der folgende Tag war zunächst dem Geburtshaus des Ordensgründers Johannes von La Salle gewidmet, wo die Wallfahrer in 15 Gruppen durch dessen Geburtshaus geführt wurden. Beim folgenden Festgottesdienst in der Krönungskathedrale der französischen Könige zu Reims führten der von Klemens Lüpke einstudierte Wallfahrerchor mit 80 Sängerinnen und Sängern und das 35-köpfige Orchester unter der Leitung von Peter Hupfer die „Missa Festiva“ von John Leavitt auf.

Am Samstag besuchte die Gruppe das „Licht und Ton“-Spektakel auf dem Kathedralplatz zum Fest der Hl. Johanna von Orléans besucht. Diese hatte dort anno 1429 den französischen Thronfolger Karl VII. zum König gekrönt. Am Sonntag führte der erste Teil der Rückfahrt nach Metz, wo Weihbischof Jean-Pierre Vuillemin die Wallfahrer willkommen hieß, ehe diese in der Kathedrale den Abschlussgottesdienst feierten. Zum Auftakt der Heimreise gab die Schul-Blaskapelle „Gspielt und Blosa“ ein Standkonzert auf dem Vorplatz der Kathedrale, wo nach einigen Märschen die Bayern- und die Europahymne nicht fehlen durften.

Chor- und Orchestermitglieder sind begeistert von der Akustik der gotischen Kathedralen ebenso wie im Beinhaus von Douaumont; viele Walfahrer zeigen sich zutiefst beeindruckt vom Mitfeiern der Gottesdienste, und Pater Christian freut sich mit seinem Team über das organisatorische Gelingen, was viel Arbeit erfordert hatte, wie auch über die für gewiss sämtliche Wallfahrer prägenden Erlebnisse in der Schulfamilie.

