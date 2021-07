Tuning-Kontrollen: Wo ein konfisziertes Auto ein Ritterschlag ist

Plus Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat eine neue Kontrollgruppe für die Tuner- und Poserszene gegründet. Corona beschert den Beamten genügend Arbeit.

Seinen großen Auftritt hatte sich der junge Mann garantiert anders vorgestellt. Eigentlich wollte er mit seinem grau-glänzenden Sportwagen samt markanten Felgen auf einem Parkplatz nahe eines Fast-Food-Restaurants in Memmingen Eindruck schinden. Stattdessen muss er seinen geliebten Wagen vor den Augen weiterer Tuningfreunde nun auf die Rampe eines Abschleppwagens fahren – und sich vorerst von ihm verabschieden. Soeben haben Polizisten das getunte Auto sichergestellt. „Was soll ich denn jetzt machen?“, sagt der 20-Jährige kleinlaut. „Ich brauch das Auto doch, um in die Arbeit zu fahren.“