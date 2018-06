vor 54 Min.

Metallteile werden auf der A7 zu Geschossen

Ein fahrender Anhänger hat am Donnerstagnachmittag seine Ladung verloren. Das hätte schlimm ausgehen können.

Eine zerstörte Windschutzscheibe und vermutlich mehrere weitere beschädigte Autos – das ist die Bilanz eines Vorfalls, der sich am Donnerstag gegen halb 15.30 Uhr auf der A7 kurz nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Norden ereignet hat: Wie die Polizei berichtet, hatte ein Wagen aus dem Raum Heidenheim auf seinem Anhänger Maschinenteile geladen, die offensichtlich nicht vollständig gesichert waren. Das hatte Folgen: Plötzlich fielen im dreispurigen Anstieg mehrere Metallstücke vom Hänger auf die Fahrbahn. Sie wurden von vorbeifahrenden Autos aufgewirbelt und so zu gefährlichen Geschossen.

Eine Streife der Autobahnpolizei musste die Fahrbahnen kurzzeitig komplett sperren, um die Teile aufzusammeln. Davor war es bereits zu Beschädigungen an vermutlich mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie viele Verkehrsteilnehmer tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist unklar. Ebenso der Sachschaden. Nur ein Fahrer stoppte seinen wagen, andere hatten ihren Weg bis zum Eintreffen der Polizei bereits fortgesetzt.

Die Autobahnpolizei Memmingen geht davon aus, dass sich die Betroffenen erst in nächster Zeit melden (Telefon 08331/1000). (wis)

