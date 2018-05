vor 15 Min.

Mit dem Gartenschlauch gegen die Flammen

Eine Hecke ging in Flammen auf. Das Feuer drohte auf ein Wohnhaus überzuspringen. Zeugen des Vorfalls griffen beherzt ein. Doch ist das überhaupt ratsam?

Von Jonathan Mayer

Es ist ein Horrorszenario für jeden Hausbesitzer: Eine Hecke brennt, die Flammen lodern meterhoch und bevor jemand reagieren kann, springt das Feuer auf das Wohnhaus nebenan über. Dieses Schicksal hätte beinahe Nataly Wenzel aus Illerzell ereilt.

Wie berichtet, hatte die Thujahecke ihres Nachbarn vergangenen Dienstag Feuer gefangen. Ursache waren wohl Gartenarbeiten, bei denen Unkraut mithilfe eines Gasbrenners entfernt wurde. Innerhalb kürzester Zeit, so Wenzel, habe die mehr als drei Meter hohe Hecke lichterloh gebrannt. „Das hat keine zehn Sekunden gedauert“, sagt sie. Daraufhin sprang das Feuer auch auf einen Holzunterstand in Wenzels Garten über, der nur unweit vom Wohnhaus der Familie entfernt steht. Durch die Hitze der Flammen gingen auch zwei Fenster des Wohnhauses zu Bruch. „Ich dachte schon, dass mein Haus anfängt zu brennen“, sagt Wenzel. Eine albtraumhafte Vorstellung.

Dass es soweit nicht gekommen ist, hat die Hausbesitzerin ihrer Meinung nach vor allem der tatkräftigen Hilfe ihrer Nachbarn und einiger Bewohner aus Illerzell zu verdanken. Denn als sie die Flammen sahen, hätten sie nicht gezögert und mit Gartenschläuchen den Brand bekämpft. Wie Wenzel sagt, seien die Flammen bereits nahezu gelöscht gewesen, als die Feuerwehren aus Wullenstetten und Vöhringen eintrafen. „Da hat es eigentlich nur noch geraucht.“ Das Warten auf die Feuerwehr sei ihr ewig vorgekommen. Für sie ist klar: „Wenn unsere Nachbarn nicht reagiert hätten, hätten wir jetzt kein Haus mehr.“

Doch so lange habe die Illerzellerin gar nicht warten müssen, sagt Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Laut Einsatzprotokoll seien die ersten Löschkräfte bereits nach sieben Minuten am Ort des Geschehens angekommen. Die gesetzliche Vorgabe sind zehn Minuten. „Die Kollegen waren relativ schnell vor Ort und haben dann gleich mit den Löscharbeiten begonnen“, sagt der Kreisbrandrat.

Dass den Betroffenen das Warten auf Einsatzkräfte als sehr lange vorkommt, sei nichts Ungewöhnliches. „In einer solchen Situation kommt einem eine Minute wie zehn vor“, so Schmidt.

Auch, dass bei einem Brand manche Bürger selbst aktiv werden, komme häufiger vor. Doch ist es überhaupt ratsam, sich selbst den Flammen entgegenzustellen? Schmidt erklärt: „Solange sich niemand selbst in Gefahr bringt, ist das immer hilfreich.“ Denn nur dazustehen und auf die Einsatzkräfte zu warten, bringe auch nichts. „Es sollte aber natürlich niemand in ein brennendes Haus gehen“, warnt Schmidt.

Wer versucht, einen Brand selbst zu löschen, müsse aber vor allem eines beachten: „Gartenschläuche liefern zu wenig Wasserleistung, um ein großes Feuer zu bekämpfen. Oft ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Trotzdem sei Eigeninitiative immer wichtig, denn gerade bei kleineren Brände könne man so größere Schäden verhindern.

Anwohnerin Wenzel ist ihren Nachbarn dankbar: „Das sind meine Helden.“ Sogar ein völlig Unbekannter habe an der Straße angehalten und einen der Gartenschläuche zur Hand genommen. „Ich bin einfach froh, dass ich in einem Dorf lebe, wo sich die Menschen gegenseitig helfen.“ Die Erinnerungen an den Brand und die Angst, die sie um ihr Hab und Gut gehabt habe, würden sie aber noch lange begleiten.

