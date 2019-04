18:00 Uhr

Mohrenhausen ist stolz auf das neue Bürgerhaus

Das ganze Dorf hat angepackt: Am Sonntag wird das neue Mohrenhauser Bürgerhaus neben der Kirche eingeweiht. Ein Resümee der Helfer.

Von Zita Schmid

Rund 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden haben die Mohrenhauser für ihr neues, eigenes Bürgerhaus geleistet. Der Treffpunkt für Vereine und Bürger, den die Gemeinde Kettershausen bauen ließ, wird am Sonntag, 5. Mai, feierlich eingeweiht. Es ist ein Vorzeigeprojekt dafür, was gemeinsames, bürgerschaftliches Engagement auf die Beine stellen kann.

Auch an diesem Abend rührt sich etwas in dem Bürgerhaus. 14 Frauen und Männer aus Mohrenhausen haben sich zusammen mit Bürgermeisterin Susanne Schewetzky für ein Pressegespräch eingefunden. Als Vertreter aller Bürger aus Mohrenhausen, die mitgeholfen haben, sehen sie sich. Das zu betonen, ist ihnen wichtig. Ob beim Errichten der Bodenplatte, dem Dachdecken, den vielfältigen Streicharbeiten, der Gestaltung der Außenfassade oder dem Innenausbau und Anlegen der Außenanlagen – jeder habe das Seine dazu beigetragen, sagt die Gruppe. Die Stimmung am Tisch ist gut, sehr gut sogar. „Wir haben uns nicht überschätzt, im Gegenteil“, sagt Fabian Pippis.

Das Bild zeigt Bürgermeisterin Susanne Schewetzky (vordere Reihe, Fünfte von rechts) mit einem Teil der Helfer. Bild: Zita Schmid

Die Idee eines Bürgerhauses ist vor etwa fünf Jahren aus der Erkenntnis heraus entstanden, dass mit der gesundheits- und altersbedingten Schließung der Dorfwirtschaft von Michael und Maria Bader kein einziger Versammlungsort mehr zur Verfügung steht. Und tatsächlich wurde diese Idee in die Tat umgesetzt.

„Es waren mehr Helfer, als wir erwartet haben“, freut sich Julius Äbtle rückblickend. Wie die Arbeitslisten dokumentieren, war wohl so gut wie jeder Haushalt in dem rund 220 Einwohner zählenden Ort mit mindestens einem Helfer vertreten. Alle Generationen konnten für das Projekt „Bürgerhaus“ gewonnen werden. Junge und Ältere, alle hätten angepackt. Und – auch das ist der Gruppe wichtig zu betonen - nie habe es Streit oder ein böses Wort gegeben. Selbst wenn es mal nicht planmäßig lief oder verschiedene Meinungen aufeinandertrafen. Insgesamt hätte die Dorfgemeinschaft schon durch den Bau an Zusammenhalt gewonnen, lautet ein Resümee. „Ein Ort, in dem alle mit solchem Elan an einem Strang ziehen, ist ein Traum für jeden Bürgermeister“, sagt Schewetzky.

Wirtin hat die großen Teller vermacht

119000 Euro in Form von ehrenamtlicher Eigenleistung war im Vorfeld vereinbart gewesen. Die Mohrenhauser sind sich sicher, dieses Ziel erreicht zu haben. Laut Bürgermeisterin wird die noch ausstehende Endabrechnung den tatsächlichen Betrag aufweisen.

Ein Blick in den Mehrzweckraum mit mobiler Schießanlage. Bild: Zita Schmid

„Ein aktives Vereinsleben und eine lebendige Dorfgemeinschaft sind nur dort möglich, wo man sich auch treffen kann“, das stand damals vor fünf Jahren auf der Einladung zur Dorfversammlung. So bildet nun ein großer Mehrzweckraum das Herzstück des Gebäudes. Der helle Raum mit vielen Fenstern und Parkettboden wirkt auf Anhieb einladend. Rund 100 Personen finden darin bequem Platz. Ein örtlicher Schreiner hat etwa ehrenamtliche Arbeit in die Theke und Eckbank gesteckt. Beide befinden sich an einem Ende des Mehrzweckraums, welcher durch eine Trennwand je nach Bedarf verkleinert oder in voller Größe geöffnet werden kann. In dem Raum hat zudem der Schützenverein eine neue Heimat gefunden. Dessen moderne Schießanlagen sind mobil und können innerhalb weniger Minuten abgebaut und verstaut werden.

Die Küche nebenan ist modern und zweckmäßig eingerichtet. Dort findet man etwas aus der Vergangenheit, das die Helfer wertschätzen. Denn Wirtin Maria Bader hat ihnen unter anderem die großen Teller vermacht, in denen sie den Gästen jahrzehntelang die offenbar legendäre „saure Wurst“ serviert hatte.

Ein selbst gemachtes Holzkreuz liegt während des Pressegesprächs noch auf dem Tisch – wo genau es hinkommt, wissen die Mohrenhauser an diesem Abend noch nicht. „Es ist aus einem besonderen Holz gemacht“, berichtet die Runde. Denn es stamme vom Apfelbaum im Pfarrgarten, der dem Neubau weichen musste.

Am kommenden Sonntag, 5. Mai, wird das Bürgerhaus eingeweiht. Das Fest, zu dem die Bürger aller Kettershauser Ortsteile eingeladen sind, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Sankt-Leonhard-Kirche. Anschließend bekommt das Gebäude den kirchlichen Segen. Zur Feier spielt die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen.

Künftig soll das Haus Vereinen und Bürgern sowie für Veranstaltungen der Gemeinde zur Verfügung stehen. Fabian Pippis hat das Amt des Bürgerhaus-Beauftragten inne. Zusammen mit Thomas Bader und Christoph Abler übernimmt er die Organisation.

