12:24 Uhr

Mutmach-Plakate: Eldins Regenbogen kommt groß raus

So sehen die Plakate mit Eldins Regenbogenbild aus.

Die Stadt Illertissen hat sich etwas besonderes überlegt, um den Bürgern Mut zu machen. Dabei steht die bunte Zeichnung eines Zehnjährigen im Mittelpunkt.

An vier Ortseinfahrten von Illertissen strahlt Autofahrern ein bunter Regenbogen entgegen. Darunter steht ein kleines Haus, darüber ist eine leuchtend gelbe Sonne zu sehen, dazu die Worte „Alles wird gut – Wir bleiben zu Hause“. Das Bild stammt von dem zehnjährigen Eldin aus Illertissen. Er hat sich an der Malaktion des Café Freeda von Inhaberin Gülsah Nair beteiligt. Die Fenster des Cafés sind voll von Regenbogen-Zeichnungen in allen Größen und Farben, mit Mutmach-Sprüchen, Schmetterlingen und Blumen.

Mit diesen kreativen Werken wollte die Stadt Illertissen den Bürgern nun eine aufmunternde Botschaft vermitteln. Aus den Bildern des Café Freeda habe man Eldins Regenbogen für die Plakatwände ausgewählt, sagt Bürgermeister Jürgen Eisen. Und er ergänzt: „Das hat so eine positive Ausstrahlung. Wir alle brauchen gerade etwas Farbenfrohes.“ Es sei sehr wichtig, dass die Menschen auf sich Rücksicht nähmen und zuhause blieben.

Doch darüber hinaus sorge sich Eisen sehr um die Illertisser Geschäfte. Der Bürgermeister hofft darauf, dass der Einzelhandel bald öffnen darf – und die Bürger wieder vor Ort einkaufen. Die Illertisser müssten jetzt zusammenhalten, damit es die vielen Läden durch die schwierige Zeit schafften. Mit den bunten Plakatwänden solle den Bürgern gezeigt werden, dass es weiter gehe. Eisen sagt: „Es kommen auch wieder positive Zeiten.“ (akas)

Sie lesen gerne aufbauende Nachrichten aus dem Landkreis? Mehr davon finden Sie hier:

Bedürftige Bürger erhalten eine Oster-Überraschung

Zu Ostern sagt der Illertisser Lions-Club „Danke“

Dreimal so viele Erstspender bei der Blutspende

Themen folgen