Neubau: Der TSV Illertissen bekommt sein neues Zuhause

So wird sich die neue TSV-Halle in Illertissen von Südwesten aus gesehen präsentieren.

Plus Der Bauausschuss stimmt dem Vorhaben des Sportvereins zu. Eine kleine Hürde gilt es aber noch zu nehmen.

Der Startschuss für den Hallenneubau kann bald fallen: Der Bau- und Umweltausschuss des Illertisser Stadtrats hat den Bauantrag des TSV Illertissen einstimmig befürwortet. Damit ist der Sportverein seinem Ziel, nach dem Verkauf seiner alten Halle und des umliegenden Geländes an die Illersenio ein neues Domizil zu schaffen, ein ganzes Stück näher gerückt. Eine wichtige Kleinigkeit fehlt allerdings noch.

Bürgermeister Jürgen Eisen lobte den Mut des Sportvereins, selbst den Hallenbau in die Hand zu nehmen. „Der TSV braucht ein neues Zuhause – das muss man unterstützen.“ Während anderswo Vereine darauf warteten, dass Städte und Gemeinden für die nötigen Hallenkapazitäten sorgen, würden die Illertisser Sportler die Sache selbst in die Hand nehmen.

TSV baut neue Sporthalle - die Illersenio eine Seniorenwohnanlage

Der TSV Illertissen verkauft sein bisheriges Areal mitsamt der stark in die Jahre gekommenen Jahnhalle an Illersenio. Das Caritas-Unternehmen möchte dort eine Seniorenwohnanlage mit Tagespflege und Betreutem Wohnen errichten, in welche die alte Halle miteinbezogen wird. Der TSV dagegen zieht um nach Dornweiler – direkt neben der Sporthalle des Kollegs soll an der Bruckhofstraße eine Zweifachhalle mit einem teilbaren Gymnastikraum und einem kleinen, selbst bewirteten Vereinsheim. Platz finden soll dort auch die Vereinsgeschäftsstelle, die bisher in der Nachbarschaft der Schranne residiert.

Sachgebietsleiter Gerhard Steinle stellte in der Sitzung des Bauausschusses die Pläne des TSV vor. „Die Höhe gleicht sich an die bestehende Kollegshalle an“, so Steinle. Stellplätze, eine Zu- und Abfahrt und ein Fußgänger-Zugang seien ausgewiesen. Allerdings gilt für das Areal ein rechtskräftiger Bebauungsplan – und der sieht eigentlich Wohnbebauung in dem Gebiet vor. Steinle: „Es gibt im Moment noch eine Diskussion mit dem Landratsamt, ob der Bebauungsplan für die Sporthalle geändert werden muss. Voraussichtlich wird es nur damit gehen.“ Die Kosten für ein Änderungsverfahren müsste dann der Bauherr, in diesem Fall also der Verein tragen. Dann wäre der Weg für den Hallenneubau aber endgültig frei.

Schwelle in der Fahrbahn soll "Rennfahrer" bremsen

Vor der Bauausschusssitzung hatten sich auch Anlieger in der Bruckhofstraße zu dem Vorhaben geäußert – denn durch die sicherlich gut frequentierte Sporthalle dürfte sich auch beim Verkehr einiges ändern. Bernd Hillemayer, im Rathaus für die Straßen zuständig, erklärte, welche „Tempobremse“ deswegen vorgesehen ist: „Ähnlich wie in Au wollen wir einen Fußgängerüberweg bauen, der leicht erhöht ist.“ Eine solche weitere Schwelle „dürfte die Rennfahrer bremsen, die hier durchfahren“, so CSU-Rat Ewald Ott.

Ein weiteres Verkehrsthema sprach Ansgar Bauer (FWG) an, der sich mit seinen Fraktionskollegen zu einem Ortstermin am neuen Hallenstandort getroffen hatte. „Man müsste überprüfen, den Radweg ganz auf die Ostseite zu verlegen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass die Radfahrer zweimal die Fahrbahn queren.“ Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) bat darum, bei den vorgesehenen Stellplätzen darauf zu achten, dass die Flächen nicht versiegelt werden.

An der Zustimmung zu dem Bauprojekt des TSV gab es aber aus keiner Fraktion etwas auszusetzen. „Dem Bauvorhaben kann man nur zustimmen“, fasste Zweiter Bürgermeister Wolfgang Ostermann (SPD) die Stimmungslage zusammen. „Damit geht eine scheinbar unendliche Geschichte zu Ende.“

