vor 17 Min.

Neue Kollegin in der IZ-Redaktion

Anna Katharina Schmid ist unsere neue Volontärin

Recherchieren, schreiben, fotografieren, Videos drehen: Zwei Jahre lang wird Anna Katharina Schmid nun die Arbeit eines Journalisten kennenlernen. Während ihres Volontariats – so wird die Ausbildung zur Redakteurin und zum Redakteur genannt – durchläuft sie verschiedene Stationen. Zunächst verstärkt die 24-Jährige das Team der Illertisser Zeitung, bevor sie 2021 im Haupthaus in Augsburg mithelfen wird.

Ursprünglich kommt Anna Katharina Schmid aus einer ganz anderen Ecke Schwabens: Sie wuchs im Landkreis Aichach-Friedberg auf. Erste Berührungspunkte mit dem Lokaljournalismus hatte sie bei den Aichacher Nachrichten, unserer Partnerzeitung. „Schreiben und fotografieren, diese Kombination macht mir sehr viel Spaß“, sagt die 24-Jährige. Parallel zur freien Mitarbeit studierte Anna Katharina Schmid an der Ludwig-Maximilians-Universität München Geschichte und Hebräisch. Um die Sprache auch im Alltag zu üben und die andere Schrift besser „enträtseln“ zu können, verbrachte sie ein Jahr in Tel Aviv in Israel. Heute sagt sie: „Ich spreche noch hebräisch, aber nicht mehr so schön fließend, wie es schon einmal war.“

In ihrer Freizeit übt die Nachwuchsjournalistin die Kampfkunst Wing Tsun aus, geht klettern und bouldern. Auch kreativ wird Anna Katharina Schmid gerne – egal ob beim Stricken, Malen oder Töpfern. „Gerade bin ich dabei, einen Kissenbezug zu besticken“, erzählt sie.

Den Namen Schmid werden Sie, liebe Leser, in den kommenden Monaten also noch öfter in der Illertisser Zeitung zu lesen bekommen, als das bisher der Fall ist. Neben unseren freien Mitarbeiterin Armin Schmid, Zita Schmid und Wilhelm Schmid gibt es nun auch noch eine Anna Katharina Schmid.

Wirheißen unsere neue Kollegin herzlich willkommen und wünschen ihr viele interessante Begegnungen und Geschichten in Illertissen und Umgebung. (stz)

Themen folgen