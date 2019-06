vor 4 Min.

Neuer Platz für Häuslebauer in Klosterbeuren

In Klosterbeuren soll ein neues Wohngebiet entstehen. Der Markt Babenhausen will damit der steten Nachfrage von Bauplätzen Rechnung tragen. Welcher Bereich im Fokus steht.

Von Sabrina Schatz

Neue Perspektiven öffnen sich für Klosterbeurer, die gerne ein Eigenheim im Ort errichten wollen: Die Marktgemeinde Babenhausen hat beschlossen, einen Bebauungsplan für eine Fläche im Westen des Ortsteils aufstellen zu lassen. Dort ist demnach künftig die „Entwicklung von ausschließlich Wohnbebauung“ vorgesehen. Damit kommt der Markt der seit Langem geäußerten Forderung nach neuen, kurzfristig verfügbaren Bauplätzen nach.

Im Osten ist der Bereich durch Häuser begrenzt, welche die Dorfstraße und die Ludwig-Leinsing-Straße säumen. Unter anderem befindet sich dort die ehemalige Gaststätte St. Georg. Anrainer sind auch die „Alte Schule“ und der Standort des geplanten Dorfgemeinschaftshauses an der Reichauer Straße. Im Süden grenzen ein Graben und Wiesen, im Westen ebenfalls Wiesen an. Im Norden endet der Bereich an der Häuserreihe des Blumenwegs, der derzeit in eine Sackgasse mündet. Die Fläche hat eine Größe von rund drei Hektar. Für diese soll der Bebauungsplan „K4 – Klosterbeuren West“ künftig gelten.

Wenige Alternativen für zusätzliches Wohngebiet

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet bereits teils für Wohnbau vorgesehen, teils aber für die Landwirtschaft. Weil vornehmlich junge, ortsansässige Familien einen dringenden Bedarf hätten, solle der Bereich nun „zeitnah“ zum allgemeinen Wohngebiet entwickelt werden, so Bürgermeister Otto Göppel (CSU) in der Sitzung des Marktrats. Wie berichtet, suchte die Marktgemeinde schon länger nach geeigneten Flächen. Letztlich fasste das Gremium den Westen des Ortsteils ins Auge. „Situations- und geländebedingt“ seien kaum Alternativen vorhanden, erläuterte Göppel. Im Ort selbst gebe es nur wenige, kleinräumige Flächen, die sich potenziell für eine Wohnbebauung eignen. Der Bürgermeister sprach in diesem Zusammenhang von aktuell „mangelnder Flächenverfügbarkeit“. Am südlichen Ortsrand wiederum seien zwar Flächen grundsätzlich verfügbar, jedoch komme hierbei der Hochwasserschutz in die Quere. In „absehbarer Zeit“ könne man dort nicht bauen.

Die Marktgemeinde will nun nicht mehr lange zögern und ein „beschleunigtes Verfahren“ für die Ausweisung des Baugebiets eröffnen. In diesem Fall muss kein Umweltbericht vorgelegt werden. Diese Möglichkeit gebe das Baugesetzbuch – und die will die Kommune nutzen. Die Gründe: Grundstücke, die als Kompensationsflächen genutzt werden können, seien insgesamt Mangelware, so Göppel. Außerdem habe die Gemeinde wegen anderer Vorhaben bereits einen hohen Bedarf an Ausgleichsflächen. Der Bürgermeister meint damit Verfahren mit dem Ziel gewerblicher Entwicklungen, die bereits angestoßen wurden und laufen, insbesondere die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets am Schöneggweg. Deswegen werde „von der Ermächtigung Gebrauch gemacht, die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anzuwenden“.

Rat Johannes Nägele (Freie Wähler), der selbst in Klosterbeuren wohnt, sagte: „Es ist zu befürworten, nun Bauland zu schaffen für junge Leute.“ Wie berichtet, hatten Bürger in der Vergangenheit befürchtet, dass Interessenten sonst womöglich gezwungenermaßen wegziehen. Jedoch hatte Nägele auch Anmerkungen. Er regte an, den Geltungsbereich bis zur Sackgasse des Blumenwegs zu vergrößern, da eine spätere Zufahrt im Blick behalten werden müsste. Dieser Vorschlag wurde aufgenommen.

Außerdem verwies Nägele auf die Topografie des Geländes: „Wir gehen auf die Hangkante.“ Eventuell könnten Einwände des Landratsamts das Verfahren verlängern. Sein Fraktionskollege und Zweiter Bürgermeister Dieter Miller sagte, dass das geplante Dorfgemeinschaftshaus und dessen „öffentliche Nutzung“, etwa für Veranstaltungen, berücksichtigt werden müsse bei einer Wohnbebauung.

Eine Vertreterin des beauftragten Planungsbüros merkte an, dass der Aufstellungsbeschluss des Marktrats eine „Signalwirkung für Bürger“ habe. Die Gemeinde könne so zeigen: „In dem Bereich tut sich was“, sagte sie. Der genaue Geltungsbereich könne sich im Laufe des Verfahrens noch ändern.

