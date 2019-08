vor 19 Min.

Neues Stück der Bühne Spectaculum: Hausverkauf einmal anders

Die Kinder- und Jugendbühne Specatulum spielt in Vöhringen die Komödie „Ein toller Dreh“. Worum es in dem Stück geht – und wo es Karten gibt.

Von Ursula Katharina Balken

Es wird gesägt, dass die Späne fliegen, es wird gehämmert, dass sich die Balken biegen und man kann kaum glauben, im großen Saal des Josef-Cardijn-Hauses in Vöhringen zu stehen. Der Raum, Konzerten und festlichen Veranstaltungen vorbehalten, hat sich in eine Schreinerwerkstatt verwandelt. Aber das muss nicht wundern, denn die Kinder- und Jugendbühne Spectaculum 04 bereitet ihre nächste Premiere vor. Auf dem Spielplan steht die Boulevard-Komödie „Ein toller Dreh“ von dem Autorengespann Antony Marriott und Alistair Foot. Der Vorhang öffnet sich zum ersten Mal am Freitag, 6. September, 20 Uhr.

Rund ein Dutzend Schauspieler sind unter Leitung von Thomas Boxhammer seit Anfang des Jahres mit der Umsetzung der Komödie beschäftigt. Erfreulich für Spielleiter ist die Besetzung. Denn die besteht aus Darstellern, die bereits als Kinder bei Spectaculum auf der Bühne standen. Sie sind zu einem Team zusammengewachsen. Die Stückauswahl hat sich dieses Mal schwierig gestaltet. Es ist Boxhammers Ziel, alle Jugendlichen auftreten zu lassen. „Bei einem Dutzend Spielern, die dieses Mal zur Verfügung standen, muss man schon länger suchen, um eine geeignete Vorlage für Boulevard-Theater zu finden. Nach dem Lesen zahlreicher Stücke bin ich dann buchstäblich auf den Dreh gekommen.“

Darum geht es in der Komödie, die Spectaculum im September spielt

Alles dreht sich um ein Haus, das aufgrund seiner ultra-modernen Architektur nicht an den Mann oder die Frau zu bringen ist. Der listige Immobilienmakler Herr Lockwood glaubt, man könne das Haus leichter verkaufen, wenn es von einem Paar bewohnt wird, das dort glückliche Jahre verbracht hat. Jetzt gibt es dieses Paar aber nicht, denn das Haus steht seit Jahren leer. Was also tun? Ganz einfach, es muss ein Ehepaar erfunden werden. Dass es bei dieser recht gewagten Konstellation zu pikant-skurrilen Szenen kommt, ist vorauszusehen. Mehr gibt Regisseur Thomas Boxhammer nicht preis, schließlich soll das Stück beim Publikum für Heiterkeit und Überraschung sorgen.

Die Komödie, die von den Autoren für eine große Bühne konzipiert wurde, bedurfte in Vöhrigen von der Ausstattung her drastische Änderungen. Im Original ist die Geschichte auf zwei Ebenen angesiedelt. Daher wird mit einigen Kunstgriffen die Bühne im Cardijn-Haus in ein Einfamilienhaus zu ebener Erde verwandelt. Dafür wendete Marius Welk viel Zeit und noch mehr Fantasie auf. Um größtmögliche Gerechtigkeit bei der Besetzung walten zu lassen, bekommt der Darsteller, der bei der letzten Produktion in einer großen Rolle glänzen konnte, jetzt eine kleinere. „Denn“, so sagt Boxhammer selbstbewusst, „bei uns kann jeder eine Hauptrolle spielen.“

Die Produktionen kosten Geld. Der Spielleiter beziffert die Kosten für die beiden Aufführungen im Jahr – im Frühjahr werden für die Kinder Märchen gespielt, im Herbst gibt’s Theater für Erwachsene – auf rund 25000 Euro. Deshalb wird so viel wie möglich selbst hergestellt und auch aus dem stattlich angewachsenen Fundus geschöpft.

Komödie "Ein toller Dreh" in Vöhringen: Hier gibt es Karten

Karten gibt es ab Freitag, 6. September, in der Schuhwerkstatt Trips in Vöhringen, Bahnhofstraße. Bei Buch & Musik in Illertissen sind die Karten sofort erhältlich. Kartenbestellungen sind auch unter 07343/9228555 möglich. Gespielt wird am Freitag, 6. September, 20 Uhr, Freitag, 13. September, 20 Uhr, Samstag, 14. September, 20 Uhr, Sonntag, 15. September, 18 Uhr, Freitag, 20. September, 20 Uhr und Samstag, 21. September, 20 Uhr.