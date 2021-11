LEW installiert Nistkörbe für Störche in Oberroth und Unterroth

Mitarbeiter von LEW Verteilnetz montieren insgesamt 24 Nistgelegenheiten für Störche in Bayerisch-Schwaben. Ein Teil der Kosten wird aus einem Förderfonds finanziert.

Zum runden Geburtstag haben die Lechwerke auch das Tierwohl im Blick. Immer wieder setzt die LEW Verteilnetz (LVN), Betreiber des regionalen Stromnetzes, über flächendeckende Maßnahmen hinaus auch Einzelmaßnahmen zum Vogelschutz um. Eine besondere Aktion gibt es in diesem Jahr vor dem Hintergrund des 120-jährigen Bestehens der LEW-Gruppe: Die LVN installiert an 24 Standorten in der Region neue Nistgelegenheiten für Störche, zwei sind nun in Oberroth und Unterroth angebracht worden.

Impulsgeber für das Vorhaben ist nach Angaben der Unternehmensgruppe LEW-Kommunalbetreuer Josef Nersinger. Gemeinsam mit dem Storchenexperten Anton Burnhauser sowie den Leitern der jeweiligen LVN-Betriebsstellen bestimmte er die 24 Standorte für die neuen Nistgelegenheiten. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um vorhandene Nester an Strommasten oder Trafostationen. Normalerweise werden solche Nester in Abstimmung mit Behörden und Fachleuten entweder versetzt oder Leitungen im Nistbereich isoliert, um die Vögel zu schützen. Nun erhalten die großen Schreitvögel 24 Nisthilfen „deluxe“, wie es in einer Pressemitteilung der LEW heißt. Dafür wird die kalte Jahreszeit genutzt: Die Störche sind in ihr Winterquartier umgezogen und kehren erst im Frühjahr zurück.

Unterrother Bürgermeister war bei Montage der Nistkörbe für Störche vor Ort

Zwei der neuen Nisthilfen wurden in Oberroth in der Hauptstraße und in Unterroth in der Schattenweiler Straße jeweils auf einem Strommasten installiert. Die LVN-Mitarbeiter waren vormittags in Oberroth und zur Mittagszeit in Unterroth mit der Montage beschäftigt. Norbert Poppele, Bürgermeister von Unterroth, und der Leiter des LEW Netzbetriebes Illertissen, Sascha Schäfer, schauten sich die Arbeiten vor Ort an.

Von November bis Jahresende installiert die LVN laut Pressemitteilung noch 19 Nistkörbe, die sich über das gesamte Netzgebiet in Bayerisch-Schwaben verteilen. Weitere Standorte sind unter anderem Ichenhausen, Pfaffenhausen und Ettringen. Gefertigt werden die Nistkörbe aus Metall vom Bereich Metallbau der LVN-eigenen Werkstätten gemeinsam mit einer Schlosserei aus Wertingen. Dort entsteht der Oberkorb und wird mit den in Augsburg vorgefertigten Teilen für die Unterkonstruktion zusammengebaut. Die Kosten pro Nistkorb liegen zwischen 6000 und 8000 Euro, inklusive Montage. Das Team des Bereichs Metallbau bei der LVN übernimmt die Montage auch selbst sowie die notwendigen organisatorischen Vorarbeiten, etwa das Bereitstellen von Kran, Hebebühne und Werkstattwagen. Zunächst heben die Arbeiter das vorhandene Nest vorsichtig an, dann montieren sie den verzinkten Stahlkorb. Dort legen sie das Nest anschließend hinein, damit der Storch sein neues Zuhause wegen der im Nest enthaltenen Gerüche wieder akzeptiert.

Ein Teil der Kosten wird aus dem Förderfonds des LEW Stromprodukts Strom Regional Natur finanziert, wie der Energieversorger weiter mitteilt. Pro Monat und Vertrag speist die LEW den Förderfonds mit jeweils einem Euro und fördert so zahlreiche regionale Projekte aus den Bereichen Umweltschutz, Naherholung und Umweltbildung. Die Kommunen, auf deren Gebiet die Nisthilfen montiert werden, können sich als Paten mit einem Betrag an den Kosten beteiligen. Hierzu laufen derzeit Gespräche mit den entsprechenden Städten und Gemeinden. (AZ)

