Betriebsunfall in Oberschönegg: Mitarbeiter wird bei Tankreinigung bewusstlos

Insgesamt fünf Angestellte eines Unternehmens in Oberschönegg klagen nach Reinigungsarbeiten über Schwindel und Übelkeit. Sie müssen behandelt werden.

Ein Betriebsunfall hat sich am Freitagabend bei einem Unternehmen in Oberschönegg ereignet. Insgesamt fünf Mitarbeiter mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Den Namen der Firma nennt die Polizei in ihrem Bericht nicht, aber aus dem Zusammenhang lässt sich herauslesen, um welchen Betrieb es sich wohl handelt.

Ein Schlosser der Firma sackte im Joghurtmischtank plötzlich zusammen

Zwei Schlosser der Firma waren demnach damit beschäftigt, einen Joghurtmischtank zu reinigen, als einem der beiden Mitarbeiter plötzlich, vermutlich aufgrund des übermäßigen Einatmens des Reinigungsmittels, übel wurde und er in dem Tank zusammensackte. Daraufhin eilten drei weitere Mitarbeiter zur Hilfe, die den bewusstlose Mitarbeiter aus dem Tank holen konnten.

Beim Eintreffen des Rettungsdienstes, so teilt die Polizei weiter mit, kam der 47-jährige Schlosser bereits wieder zu sich und konnte wegen Schwindel und Übelkeit behandelt werden. Da sich der andere Schlosser sowie die weiteren drei Mitarbeiter bei der Rettung des 47-Jährigen auch abwechselnd im Tank befanden, klagten diese ebenfalls über Schwindel und Übelkeit. Auch sie wurden deshalb vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

