Gemeinderat will mehr Verkehrsüberwachung in Oberschönegg

Plus Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, möchte Oberschönegg der kommunalen Verkehrsüberwachung beitreten. Andere Maßnahmen helfen offenbar nicht.

In Oberschönegg wird zu schnell gefahren. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsmoral hat sich der Gemeinderat einstimmig für den Beitritt zum gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte entschieden. Schwerpunkt soll die Überwachung des fließenden Verkehrs in allen drei Ortsteilen sein.