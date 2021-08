Osterberg

13:03 Uhr

Die Internetversorgung in Osterberg soll deutlich besser werden

Ungefähr in einem Jahr sollen die Osterberger Grundschule und das Rathaus ans Breitbandnetz angeschlossen werden. In anderen Teilen des Ortsgebiets dauert es wahrscheinlich länger.

Plus Der Gemeinderat legt sechs Erschließungsgebiete für den Breitbandausbau in Osterberg fest. Bei der Umsetzung ist allerdings Geduld gefragt.

Von Armin Schmid

Die Breitbandversorgung in Osterberg soll verbessert werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat entsprechende Schritte in die Wege geleitet. Problematisch ist nach Angabe des Breitbandberaters Alfred Wöcherl allerdings, dass Osterberg und Weiler in Teilbereichen schon über eine gute Internetanbindung verfügen. Letztlich sei es so, dass es gravierende Obergrenzen für die Breitbandversorgung gibt, die im Zuge des Gigabitverfahrens nicht gefördert werden. So dürfen Privathaushalte und gewerbliche Nutzungen, die schon über eine gute Übertragungsrate verfügen, im Zuge des vorliegenden Förderverfahrens nicht weiter ausgebaut beziehungsweise mit einem Glasfaseranschluss versorgt werden.

