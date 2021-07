Osterberg

vor 37 Min.

Hütte des Schützenvereins Osterberg brennt nieder

Am späten Dienstagnachmittag ist eine "Grillhütte" in Osterberg in Brand geraten. Der Schaden: mindestens 20.000 Euro.

Von Wilhelm Schmid

Alarm in Osterberg: Am späten Dienstagnachmittag ist ein Gebäude in Brand geraten, das vom örtlichen Schützenverein als „Grillhütte“ genutzt wird. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Osterberg und Oberroth waren im Einsatz. Die Hütte habe in Vollbrand gestanden, hieß es am Ort es Geschehens. Verletzte gab es offenbar nicht. Der Schaden wurde von den Einsatzkräften auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang unklar. Die Rauchschwaden waren weithin sichtbar. (wis)

