Osterberg

vor 19 Min.

Osterberg hat jetzt ganz offiziell einen Blumenweg

Die Straßenbauarbeiten im Osterberger Blumenweg sind so weit fertiggestellt und die neue Straße gewidmet.

Plus Nur noch ein unbebautes Grundstück gibt es in dem Baugebiet in Osterberg. Früher war das Areal eine Baulücke im Ort.

Von Armin Schmid

Das Baugebiet Blumenweg in Osterberg ist mittlerweile weitgehend bebaut. Laut Bürgermeister Martin Werner gibt es derzeit nur noch ein unbebautes Grundstück. Im Zuge der Bebauung wurde auch der Blumenweg fertiggestellt. Seit der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde die Stichstraße nun auch offiziell zum Blumenweg gewidmet. Laut Bürgermeister ist die Straße im Prinzip fertig. Demnach fehlt nur noch die Endvermessung.

