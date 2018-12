12.12.2018

Pläne für „Haus der Vereine“ schreiten voran

Hobbykicker stecken in Vorbereitungen für die neue Begegnungsstätte in Oberschönegg

Von Dagmar Falzboden

Die Pläne für das „Haus der Vereine“ in Oberschönegg nehmen immer mehr Gestalt an. Vor Kurzem haben die Mitglieder des Hobbykickervereins „Beinhart“ Oberschönegg einstimmig die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR, mit anderen Vereinen der Gemeinde beschlossen. Diese soll sowohl der Bauträger als auch der künftige Bewirtschafter des geplanten Neubaus in Oberschönegg werden.

Viktoria Straub berichtete über den aktuellen Stand der Pläne für die künftige Begegnungsstätte. Ein Konzept sei auf Eigeninitiative der ortsansässigen Vereine entstanden, beim Gemeinderat eingereicht und genehmigt worden. Die Gemeinde wolle das Projekt außerdem bezuschussen. Derzeit müssten weitere Genehmigungen und Gutachten eingeholt werden, wozu die Gründung der „Haus der Vereine GbR“ notwendig sei, erklärte Straub. Außerdem wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, um einen Namen für das neue Vereinsheim zu finden. Vorschläge nimmt der Vorstand entgegen. Auch ein Gewinn wird in Aussicht gestellt.

Wie berichtet, beinhaltet das im Sommer vorgelegte Raumkonzept folgende Punkte: einen Bereich für den Schützenverein sowie einen weiteren für Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten „in Form einer entsprechend angepassten Halle“. Auch ein Gaststättenbereich und sanitäre Anlagen, mittig und ebenerdig, sind darin vorgesehen.

Nicht nur mit dem Bau des Vereinsheims blicken die Hobbykicker positiv in die Zukunft. Auch die Bandbreite des Vereins wurde zuletzt erweitert. Unter Leitung von Alois Riedmaier wurde die Abteilung „Tanz“ gegründet. Der erste Gala-Abend habe bereits stattgefunden und den Teilnehmern Freude bereitet, war zu erfahren.

Sportleiter Fabian Weixler gab einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. So nahmen die Fußballer an zahlreichen Turnieren teil, im Januar ging es sogar nach Österreich zum International Soccer Cup in Wels. Obendrein konnten Erfolge verbucht werden: Beim AH-Turnier in Kettershausen sowie beim Elfmeterturnier in Frickenhausen belegten die Beinhart-Kicker den ersten Platz. Der Vorsitzende des Vereins, Gerhard Fäßler, erinnerte an das Römerturmfest im Sommer. Für die Band „Rock Time“ sei viel umgebaut worden, „aber das war mal wieder was anderes und ist bei allen gut angekommen“, resümierte er. Für das Jahr 2019 ist wieder ein Faschingsball mit Einlage der Kicker geplant.

Die Teilnehmerzahlen des Mutter-Kind-Turnens gingen zuletzt zurück. Waren es im Herbst 2017 noch neun Mütter mit elf Kinder, sind derzeit nur noch fünf Frauen mit fünf Kindern dabei. Gründe waren etwa Terminüberschneidungen von Schwimm- und Sprachkursen. Die Mitglieder hoffen, durch den Bau der neuen Mehrzweckhalle wieder mehr Interesse für das Angebot zu wecken. Außerdem wird die Leiterin des Turnens, Natalie Maier, eine Fortbildung zur Übungsleiterin Mutter-Kind-Turnen absolvieren, die Kosten dafür übernimmt der Verein. (mit stz)

