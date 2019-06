21.06.2019

Pokal für den besten Schuss

Alexander Renz ist neuer Gauschützenkönig

Neuer Gauschützenkönig im Schützengau Neu-Ulm ist Alexander Renz. Der für den SV Vöhringen in der Bundesliga startende Luftgewehrschütze sicherte sich den Sieg mit einem 29,6-Teiler. Gleich in mehrerlei Hinsicht konnte der Schützengau Neu-Ulm während der Preisverteilung des Gauschießens im Festzelt in Roth-Berg unerwartete und erfreuliche Erfolge feiern. Allen voran nannte die Gauschützenmeisterin Andrea Merkel-Clauß die überraschend hohe Beteiligung mit 275 Schützen, die in Roth-Berg an die Schießstände gekommen sind.

Gaujugendkönigin (LG) wurde Chantal Steck mit einem beachtlichen 3,6-Teiler. Die Damenkonkurrenz der Luftgewehrschützinnen führte die neue Gaudamenkönigin Bianca Spann an. Rudi Botzenhardt gewann die Auflage-Konkurrenz mit einem 11,1-Teiler.

Ein Höhepunkt war auch die Bekanntgabe des Königs der Könige. Den besten Schuss unter allen amtierenden Vereinsschützenkönigen gab Günther Kunte ab. Neue Gaujugendkönigin der Luftpistolenschützen (LP) ist Lara Rietzler. Als Siegerin der Pistolenkonkurrenz der Damen ging Simone Kast hervor. Gauschützenkönig der LP-Schützen wurde Marko Kunecki, der mit einem 42,8-Teiler einen Siegertitel für die Donauschützen aus Neu-Ulm einfahren konnte. Das Bild zeigt Günther Kunte zusammen mit der Gauschützenmeisterin Andrea Merkel-Clauß, die zu den ersten Gratulanten gehörte und den Siegerpokal überreichte.