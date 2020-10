Polizei löst private Feier an Vereinsheim auf

Ja gehts noch? Sind die in Buch einfach zu blöd? Für so etwas habe ich in dieser Situation überhaupt kein Verständnis mehr.

Genau diese Leute verursachen die Schäden in der Gesellschaft, Wirtschaft usw.. Die Politik sollte diese Verursacher sofort

bestrafen, den Vorstand des Vereins incl.. Den Spielbetrieb im Amateurbereich gehört außerdem sofort wieder eingestellt.

Diese hinterhaltige Verarschung an die Menschen, welche die momentan festgelegten Regeln beachten, des Klinikpersonals

besonders im Intensivbereich. Pfui Pfui Pfui !

