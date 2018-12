15:25 Uhr

Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug

Ein Mann beschädigt ein Auto in Vöhringen und sucht den Besitzer - als er zur Unfallstelle zurückkehrt, ist das Auto weg.

Ein 73-jähriger Mann hat am Montag mit seinem Auto ein geparktes Fahrzeug gestreift und dabei beschädigt. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer. Laut Einsatzbericht fuhr der Mann das schwarze Auto der Marke Citroen gegen 12 Uhr in der Ulmer Straße an. Dabei wurde es auf der rechten Seite beschädigt. Der 73-Jährige parkte daraufhin und suchte den Besitzer in den umliegenden Geschäften, hatte jedoch keinen Erfolg. Als er zum Unfallort zurückkam, war das Auto bereits weg. Der Besitzer des Citroens kann sich bei der Polizei Illertissen unter Telefon 07303/96510 melden. (az)

