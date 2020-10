10:30 Uhr

Polizeikontrolle: Illertisser Gastronom hält Sperrstunde nicht ein

Die Polizei hat am Wochenende festgestellt, dass eine Illertisser Gaststätte nach 22 Uhr geöffnet hat.

Ein Illertisser Gastronom hat sich am Wochenende nicht an die aktuell geltende Sperrstunde gehalten. Das teilt die Polizei mit. Eine Streife führte demnach am Samstag gegen 23.20 Uhr eine Gaststättenkontrolle in der Dietenheimer Straße durch und stellte fest, dass in einer Gastronomie noch Betrieb herrschte und vier Gäste anwesend waren, die alkoholische Getränke konsumierten.

Betreiber bekommt Anzeige

Weil der Landkreis Neu-Ulm die Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Infektionsfällen pro 100.000 Einwohnern überschritten hat und die Corona-Ampel derzeit die Warnstufe Rot anzeigt, hätte der gastronomische Betrieb eigentlich um 22 Uhr schließen müssen. Die Gäste mussten infolge der Kontrolle nach Hause gehen, die Gaststätte wurde geschlossen. Den Betreiber erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (az)

